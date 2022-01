Xavier Vidal-Folch

Mientras digerimos plácidamente el roscón de reyes, ocurren cosas horribles. Miren al bajo vientre de la antigua Unión Soviética: Kazajistán. Ahí disparan a matar. El recién estrenado presidente Tokáyev ha liquidado con balas de fuego real a 26 manifestantes opositores. Protestaban contra el aumento del precio del combustible, algo que nos inquieta a muchos en demasiados países. Y su gobernante consideró que no debía negociar nada con ellos, al tratarse, dijo, de "criminales y asesinos". Comparemos este episodio con otro más cercano. A final de 2018 y durante gran parte del año siguiente, se produjo en Francia el movimiento de los chalecos amarillos. Protestaban contra un impuesto ecológico que aumentaba el precio del gasoil, de fuerte impacto sobre todo en el mundo agrícola. Hubo manifestaciones muy contundentes y respuestas policiales más que rotundas. Algunos, demasiados, perdieron un ojo, o la mano. Hubo incluso una decena de muertos. Se debieron a los excesos o los abusos policiales, a veces entroncados y en respuesta a los excesos y abusos violentos de los manifestantes. Pero no hubo un presidente que ordenara fríamente disparar a matar y liquidar así por la brava a 26 manifestantes en una sola jornada. Ni hubo, como en el caso de Kazajistán, un apoyo directo, intenso y tangible de un país extranjero, como la Rusia de Putin, a la que el líder kazajo acaba de agradecer su "camaradería". Así que la democracia liberal actúa a veces de forma excesiva y abusiva. Y torpe, como ocurrió con Emmanuel Macron. La diferencia con la autocracia iliberal es que esta es, desde el principio y por esencia, un exceso y un abuso. No es un matiz menor. Dios nos guarde de Putin y sus amigos.