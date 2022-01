Globos de Oro 2022: todo lo que tienes que saber de la edición más polémica

Quién le iba a decir a Hollywood hace un año que los Globos de Oro iban a celebrarse en la más absoluta intrascendencia. Los premios, además de ganarse la coletilla de 'antesala de los Oscar', han sido durante muchos años la gran fiesta de cine americano. La reunión de estrellas del cine y también de la televisión en mesas para montar un espectáculo más divertido y gamberro con barra libre y donde la corrección política desaparecía, al menos los años en los que Ricky Gervais presentaba.

Todo eso se desmoronó el año pasado, justo después de la gala de 2021, marcada por el COVID y celebrada casi sin invitados, con los nominados por Zoom y con las presentadoras cada una en una ciudad: Los Ángeles y Nueva York. Después de esa gala, la prensa publicó noticias que acusaban de corrupción, de prácticas opacas y de falta de diversidad a la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood, organizadora de estos premios.

Las llamadas al boicot de buena parte de la industria que un día disfrutó de sus canapés han hecho que los Globos de Oro se queden sin televisión para su retransmisión, y sin la suculenta cifra que costaban esos derechos, y sin influencia en la temporada de premios. Algo que ni siquiera logró la huelga de guionistas de 2008, que provocó que hubiera solo una rueda de prensa. Eso tuvo más trascendencia que esta edición.

No habrá ni alfombra roja, ni presentador, ni retransmisión televisiva, ni invitados. Nadie quiere acercarse a estos premios, solo 12 de los nominados agradecieron en redes su nominación, el resto silencio absoluto. La HFPA explicó el martes que no habrá público e indicó que el selecto grupo de miembros de la asociación deberán mostrar un certificado de vacunación completa con dosis de refuerzo y una prueba PCR tomada en las 48 horas antes del acto. "No habrá alfombra roja. No se aceptarán solicitudes de acreditaciones de prensa para este evento". Ya se sabía que NBC no iba a retransmitir estos Globos de Oro por primera vez desde 1996, pero esta semana se desveló que tampoco habrá emisión en directo por internet: los ganadores se darán a conocer por las redes sociales y en un comunicado posterior al evento.

En realidad las acusaciones de corrupción eran una constante en las propias galas y fueron incluso motivo de chistes. Gervais lo mencionó en más de una ocasión. Con la nominación de The tourist, la película protagonizada por Johnny Depp y Angelina Jolie. O en la última gala que presentó en 2020. También actores como Denzel Washington mencionó que había regalos cuando recogió su premio honorífico. Ha habido más polémicas, como el concierto al que Cher invitó a los periodistas o los relojes que Sharon Stone les compró. Sin embargo, fueron los viajes de lujo para visitar el rodaje de la serie de Netflix Emily in Paris los que desataron la tormenta actual. El diario Los Angeles Times fue el que reveló los entresijos de este viaje y el que dio a conocer otro escándalo: que entre los 87 miembros de la HFPA, muchos de ellos jubilados, no había ninguna persona negra.

Después de sonadas bajas como Tom Cruise o Scarlett Johansson, la HFPA entonó el "mea culpa", invitó a nuevos miembros para aumentar la diversidad y estableció nuevas normas de conducta respecto a viajes o regalos. Pero ni con esas.

Es una pena porque hay tres nominados españoles: Javier Barden a mejor actor por Being the Ricardos, Pedro Almodóvar con Madres paralelas y el compositor Alberto Iglesias. En un año donde los votantes se han puesto las pilas en cuando a diversidad racial y de género, algo que no solía ser habitual en una gala con barra libre, mesas redondas y glamur gamberro.

Mejor película de drama

Belfast

CODA

Dune

King Richard

El poder del perro

Mejor película de comedia o musical

Cyrano

No mires arriba

Licorice Pizza

Tick, Tick … Boom!

West Side Story

Mejor dirección

Kenneth Branagh por Belfast

Jane Campion por El poder del perro

Maggie Gyllenhaal por The lost daughter

Steven Spielberg por West Side Story

Denis Villeneuve por Dune

Mejor actor en una película dramática

Mahershala Ali por Swan Song

Javier Bardem por Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Will Smith por King Richard

Denzel Washington por Macbeth

Mejor actriz en una película dramática

Lady Gaga por La casa Gucci

Olivia Colman por The lost daughter

Kristen Stewart por Spencer

Jessica Chastain, por The Eyes of Tammy Faye

Nicole Kidman por Being the Ricardos

Mejor actor en comedia o musical

Leonardo DiCaprio por No mires arriba

Peter Dinklage por Cyrano

Andrew Garfield por Tick, tick… boom!

Cooper Hoffman, por Licorice Pizza

Anthony Ramos por In the heights

Mejor actriz en comedia o musical

Marion Cotillard por Annette

Alana Haim por Licorice Pizza

Jennifer Lawrence por No mires arriba

Emma Stone por Cruella

Rachel Zegler por West Side Story

Mejor actor de reparto

Ben Affleck por The tender bar

Jamie Dornan por Belfast

Ciaran Hinds por Belfast

Troy Kotsur por CODA

Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

Mejor actriz de reparto

Caitriona Balfe, por Belfast

Ariana DeBose, por West Side Story

Kirsten Dunst por El poder del perro

Aunjanue Ellis por King Richard

Ruth Negga por Passing

Mejor guion

Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson

Belfast, de Kenneth Branagh

El poder del perro, de Jane Campion

No mires arriba, de Adam McKay

Being the Ricardos, de Aaron Sorkin

Mejor banda sonora

La crónica francesa, de Alexandre Desplat

Encanto, de Germaine Franco

El poder del perro, de Jonny Greenwood

Madres paralelas, de Alberto Iglesias

Dune, de Hans Zimmer

Mejor película internacional

Drive my car

A hero

Madres Paralelas

Fue la mano de dios

Compartment Nº6

Mejor serie de drama

Succession

Lupin

The Morning Show

Pose

El juego del calamar

Mejor comedia o musical de televisión

The Great

Hacks

Solo asesinatos en el edificio

Reservation Dogs

Ted Lasso

Mejor actor de serie de drama

Jeremy Strong por Succession

Brian Cox por Succession

Lee Jung-jae por El juego del calamar

Billy Porter por Pose

Omar Sy por Lupin (Netflix)

Mejor actriz de serie de drama

Uzo Aduba por En terapia

Jennifer Aniston por The Morning Show

Christine Baranski por The Good Fight

Elisabeth Moss por El cuento de la criada

M.J. Rodriguez por Pose

Mejor actor de serie de comedia o musical

Anthony Anderson por Blackish

Nicholas Hoult por The Great

Steve Martin por Solo asesinatos en el edificio

Martin Short por Solo asesinatos en el edificio

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Mejor actriz de serie de comedia o musical

Jean Smart por Hacks

Hanna Einbinder por Hacks

Elle Fanning por The Great

Issa Rae por Insecure

Tracee Ellis Ross por Blackish

Mejor serie limitada o tvmovie

Dopesick

El caso Lewinsky

La asistenta

Mare of Easttown

El ferrocaril subterráneo

Mejor actor de serie limitada o tvmovie

Paul Bettany por Bruja Escarlata y Visión

Oscar Isaac por Secretos de un matrimonio

Michael Keaton por Dopesick

Ewan McGregor por Halson

Tahar Rahim por La serpiente

Mejor actriz de serie limitada o tvmovie

Jessica Chastain por Secretos de un matrimonio

Cynthia Erivo por Genius: Aretha Franklin

Elizabeth Olsen por Bruja Escarlata y Visión

Margaret Qualley por La asistenta

Kate Winslet por Mare of Easttown

Mejor actor secundario en comedia, drama o miniserie / tvmovie

Billy Crudup por The Morning Show

Kieran Culkin por Succession

Mark Duplass por The Morning Show

Brett Goldstein por Ted Lasso

O Yeong-su por El juego del calamar

Mejor actriz secundaria en comedia, drama o miniserie / tvmovie