Las Preguntas Canallas: "¿Hay jugadores que van a disputar la Supercopa sin vacunarse?"

Barcelona y Atlético volvieron a empatar ante Granada y Villarreal y el Real Madrid consiguió una contundente victoria ante el Valencia. ¿Cómo llegan los equipos a la Supercopa de España? Las Preguntas Canallas y el Sanedrín de Carrusel Deportivo lo repasan.

Ayer Benzema superó los 300 tantos con el Real Madrid... ¿Es mejor jugador que Raúl González Blanco?

Jesús Gallego: "Me parece mejor futbolista. Raúl tuvo otras cualidades: el coraje, sentir la camiseta... Pero Benzema me parece mejor futbolista que Raúl".

¿Cuántos jugadores del Barça serían titulares en el Real Madrid?

Mario Torrejón: "No. ¿Alba por Mendy? No. ¿Alves por Carvajal? Tampoco".

El viernes contaste en El Larguero que había un jugador del Real Madrid que no se ha vacunado y, por las leyes de Arabia Saudí, no podía entrar en el país... ¿Ese futbolista sigue sin vacunarse?

Julio Pulido: "Según Ancelotti, él cree que todos los jugadores del Real Madrid están vacunados. Pero hace unas semanas, antes de las vacaciones de Navidad, había jugadores no solo del Real Madrid que no estaban vacunados".

El último partido de Gareth Bale con el Real Madrid fue el 28 de agosto. Estamos a 9 de Enero... ¿Lo mejor que puede hacer Bale es retirarse?

Antón Meana: "No, tiene que meter a Gales en el Mundial".

¿Podrá el Barcelona inscribir a Ferran Torres antes del miércoles?

Jordi Martí: "Quiero pensar que sí, pero como ya se ha fallado en una ocasión... Tengo mis dudas"

¿Es un éxito de la directiva del Barça desprenderse de Coutinho aunque le tenga que pagar el 35% del salario que le queda de esta temporada?

Marcos López: "Es un problema menos. Y quitarse este es algo muy importante"

¿Ha sido Coutinho el peor fichaje relación calidad-precio de la historia del Barça?

Lluis Flaquer: "De la del Barça, seguro. El fichaje más caro de tu historia no ha aprovechado sus oportunidades".

¿En cuántas áreas de la Liga se pita el penalti de Alderete a Casemiro?

Miguel Martín Talavera: "Lo de ayer es suficientemente grave como para pensar que ese penalti es absolutamente ridículo".

¿Quién es el futbolista más desequilibrante de Europa ahora mismo?

Pablo Pinto: "Vinicius".

¿A cuántos miembros de este Sanedrín ha tapado la boca Vinicius Junior en esta primera vuelta?

Antonio Romero: "A mí el primero, no me imaginaba esta progresión. Salvo Meana, que mató a Zidane por no ponerlo..."

¿Tiene razón Bordalás en sus quejas sobre el fair play financiero?

Mario Torrejón: "Creo que tiene razón, pero da un mensaje a su propia directiva, no al Barcelona".

Ayer durante el partido del Barcelona contra el Granada insististe varias veces en que "se ha ridiculizado a Luuk de Jong"... ¿Se ha sido más injusto con el delantero desde Madrid o desde Barcelona?

Marcos López: "Desde Barcelona"

¿Será titular Joao Félix en la Supercopa?

Pablo Pinto: "No".

¿Prefieres un domingo en la sala VAR de Las Rozas o en la habitación del hotel de Melbourne de Djokovic?

Jesús Gallego: "En la sala VAR vemos cosas de un ridículo espantoso, pero es más divertido".

¿Defenderíamos los periodistas a un deportista español si fuese un antivacunas tal y como ocurre en Serbia?

Miguel Martín Talavera: "Yo creo que no; es algo que trasciende el deporte".

¿Es Djokovic el deportista más irresponsable que recuerdas?

Eduardo Iturralde González: "Si es verdad que fue a un acto con niños siendo positivo, le tienen que sancionar".