"Si lo hace ante el Real Madrid, sería un punto de inflexión", una de las claves para el Barça en la Supercopa

El Real Madrid y Barcelona y Atlético y Athletic se enfrentarán en las semifinales de la Supercopa de España. ¿Cómo llegan los equipos? ¿Quién es el favorito para llevarse el título? El Sanedrín lo analiza.

El Clásico en la semifinal de la Supercopa

Real Madrid y Barcelona se ven las caras en la semifinal de la Supercopa. Los de Xavi y los de Ancelotti llegan en momentos antagónicos y el Sanedrín analiza cómo será el partido.

Lluis Flaquer: "Creo que el varapalo para el Barça sería grande si el Madrid le gana. Un Clásico siempre es un Clásico: al Barça de Xavi se le exige que plante cara y que dé la sorpresa. Lo que no se puede permitir es que otros proyectos de LaLiga le pasen por encima al Barça de Xavi, como el otro día en Granada".

Antonio Romero: "Xavi ha demostrado inexperiencia táctica que si lo llega hacer alguien que no se llama Xavi, se le darían palos deportivos. ¿En qué ha mejorado tácticamente el Barça desde la llegada de Xavi?".

Jordi Marti: "Este partido puede ser una reivindicación. Tienen más que ganar que de perder. Si el Barça de Xavi gana al Real Madrid de Ancelotti será un punto de inflexión".

Julio Pulido: "El Barça ha conseguido normalizar la derrota y no es un discurso que les vaya bien, porque empequeñece al club".

Marcos López: "El Barça tiene que tomarse este partido como un auténtico desafío porque le va a servir para medir dónde está":

Jesús Gallego: "De todos modos, no va a describir en qué momento está el Barça. Hay que mirar los últimos diez partidos, donde se ha visto que hay chavales que están bien, pero tampoco se les puede poner como estrellas de la liga. Aunque gane ante el Madrid, ese panorama no se va a cambiar".

La fiesta de cumpleaños de Rodrygo

Un vídeo del cumpleaños de Rodrygo Goes se hizo viral en las redes sociales. La razón: varias personas se reúnen y bailan sin mascarilla en un entorno cerrado.

Antón Meana: "No quiere hacer la fiesta, quiere hacer la fiesta y colgarlo. Quiere hacer la fiesta para que lo vean, el resto le da igual".

Julio Pulido: "No le dará igual cuando en los próximos días haya un positivo. Todas las miradas van a estar puestas en él y no hay necesidad. Igual desde ahí se da más cuenta de lo que hacen. No escarmientan".

El Atlético no pasa del empate ante el Villarreal

El Atlético volvió a sumar un punto fuera de casa tras el 2-2 ante el Villarreal.

Romero: "Creo que Emery ha hecho un planteamiento de partido excepcional. Han hecho que el atlético renuncie por completo al balón. Les han hecho renunciar por completo a la posesión".

Mario Torrejón: "Creo que ambos equipos tienen síntomas preocupantes. Pero lo del Atlético ante el Athletic no va a ser una cosa fácil. Pero el Barça de salida el Barça tiene la obligación de ganar y el Atlético no tanto".

Lluís Flaquer: "Esta liga del Atlético está siendo igual que la liga del desastroso Barça: creo que merece reflexión y crítica importante".

Pablo Pinto: "El Atlético lleva 10 años con Simeone y ha conseguido 10 títulos. Se puede decir que lleva 10 años ganando".

Antonio Romero: "Esta liga del Atlético de Madrid es un rotundo fracaso. Viene de ganar la liga. ¿Y qué? Ahora no la está compitiendo, y eso sí es su obligación".