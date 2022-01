Elizabeth Duval: "Uno de los problemas de la izquierda es que pide perdón constantemente"

A Elizabeth Duval no le gusta que le hablen de generaciones. Es comprensible porque a menudo le preguntan por su juventud, por cómo es posible que alguien que, en teoría, pertenece a la generación Z tenga ya tanto que decir. Con 21 años, es licenciada en Filosofía y Filología francesa, ha escrito ensayos, novelas y poemarios. La juventud no siempre juega a su favor. Duval reconoce que todavía se cruza con personas que no conciben que una mujer tan joven pueda estar produciendo un discurso tan elaborado.

"¿Se puede ser una intelectual en el siglo XXI? ¿El siglo XXI aceptaría que hubiera intelectuales? El columnismo degenera el pensamiento. Creo que a veces produce sentencias, en lugar de reflexiones. No sé si estamos en una época que fuera a considerar bien a la figura de los intelectuales. Más que opinión lo que funciona en la actualidad son los eslóganes o las mentiras (...) Sería un error pensar que los que hablan desde el prejuicio siempre son los otros. Cualquiera puede caer en los tipos de conducta que degeneran en la mentalidad del chivo expiatorio. En las bajas pasiones puede caer todo el mundo"

"La izquierda tiene que centrarse en un proyecto alternativo, con bases y sólido y no puede jugarlo todo a la demonización de un fantasma que está normalizado. (...) En España, la extrema derecha juega contra el gobierno actual porque es mucho más sexy y seductor posicionarse como el rebelde. Es un posicionamiento muy hipócrita, porque si se observa a los componentes de Vox están muy metidos en la estructura del estado. Han ocupado cargos, forman parte de familias que vienen de posiciones de poder y de posiciones de poder vinculadas con el Estado. Aun así, la extrema derecha intenta arrogarse una presunta voz de los perdedores. Es una estrategia eficaz, cuando el partido que vehiculaba el descontento o la reacción al Establishment está en el gobierno"

"La izquierda pide perdón, renunciando a sus programas para no enfadar demasiado. Eso no quita que una actitud dialogante sea criticable. No digo que tengamos que sentenciar y no admitir la posición del otro, pero que sería un buen paso empezar a defender la nuestra. La extrema derecha tiene vía libre para decir la mayor barbaridad del mundo. Asume sus barbaridades con una pose hedonista. Sin embargo, en la izquierda, a no más decimos una cosa pequeñita, de repente, tenemos que excusarnos. La extrema derecha, en cambio, doblaría la apuesta"

"Creo que es importante que haya muchas figuras femeninas en los primeros rangos de la política. Es una buena señal y, sin embargo, discursivamente se cae en un esencialismo como si inherentemente las mujeres fuéramos todas seres angelicales. Como si las mujeres fueran a convertir la política en un campo de concordia y distensión. Hay modos feministas de hacer política, pero no modos femeninos. Se puede ser mujer y ser la mayor machista del campo"

"Juan Manuel de Prada y yo nos escribimos e-mails. Dialogamos, discutimos... Le mandé mi libro 'Madrid será la tumba' (Lengua de Trapo) y le ha gustado la novela. Estamos en las antípodas y me parece un tío muy cariñoso. En las columnas, puede parecer una bestia que grita y que se lanza con sus garras contra todo, pero en la vida real es un osito de peluche. Es una persona muy respetuosa"