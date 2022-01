Xavier Vidal-Folch

El episodio australiano del tenista Djokovic levanta pasiones, buenas y malas. Aunque no todo está dicho, de momento, el juez competente ha sido generoso con el deportista, le ha permitido quedarse en el país, pero no porque ha ido dictaminado sobre la razón de fondo: que enfrentaba al gobierno federal con el tenista. El juez no se moja sobre si este tenía o no derecho a quedarse pese a no haberse vacunado. Esa vacunación que exige la ley. Se queda un paso antes, en una cuestión formal de procedimiento. Argumenta que los funcionarios de fronteras no le trataron correctamente, es decir, que no le dieron tiempo para aportar pruebas y ultimar así su defensa contra su expulsión del país. Es más, le prometieron disponer de unas horas y luego las recortaron en 40 minutos. ¿Un defecto formal provoca este lío? Pues sí. Y está bien que sea así, porque en Derecho las formalidades son básicas, constituyen la gran garantía de los afectados, de los inculpados, de los juzgados. Y las leyes liberales siempre son garantistas. El derecho a una defensa suficiente es requisito clave del derecho a un proceso equitativo, como lo es someterse a un juez que sea de verdad independiente y sin ese juicio justo y equitativo muchas sentencias se invalidan en Europa. A Djokovic, que se declara discípulo de los lobos salvajes y negacionista de las vacunas, le han apoyado en España los ultras de Vox están en su derecho, pero si quieren ser coherentes deberán apoyar también al milímetro y en todos sus derechos a todos los inmigrantes que no sean tratados exquisitamente, aunque no traigan los papeles completos como no los llevó Djokovic a Australia. ¿O es que la cosa va de jalear sólo a quienes sean jóvenes, ricos, famosos, cristianos y campeones?