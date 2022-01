Sánchez anuncia la compra de antivirales contra la COVID y la regulación del precio de los test de antígenos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las preguntas de Àngels Barceló en 'Hoy por hoy'. Este domingo, el jefe del Ejecutivo ha confiado en una victoria "contundente" en Castilla y León en las elecciones del próximo 13 de febrero, "mayor que la de 2019". Representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias han pedido en Palencia que Pedro Sánchez ponga orden en el ministerio del Consumo después de que su titular realizara unas declaraciones sobre la calidad de la carne. Miembros de Asaja, Coag y Upa recibieron con pitos al presidente del Ejecutivo que participó en el acto de la presentación de la candidatura del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León.

Sobre la reforma laboral, Sánchez ha arremetido contra el PP por no apoyarla y ha pedido que "por una vez en toda la legislatura" abandonen su postura "destructiva" y voten sí a una reforma que es "un buen acuerdo para España, para los trabajadores y los empresarios". Precisamente este lunes, el secretario general del PSOE encabeza la reunión del Área Económica de la Ejecutiva Federal con portavoces del partido sobre la reforma laboral.

La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del Gobierno, según el barómetro conjunto de la SER y 'El País'. Además, la mayoría de españoles confía en el bipartidismo para resolver los grandes retos de país.

Pedro Sánchez: "La vuelta al cole es segura"

Más de 8 millones de alumnos regresan este lunes 10 de enero a las aulas tras las vacaciones de Navidad, salvo en el País Vasco donde volvieron el pasado viernes "La vuelta al cole es segura"

"Vamos hacia una enfermedad endémica en lugar de una pandemia como hasta ahora. Hay que responder con nuevos instrumentos a esta situación. Este año estamos viendo como las farmecéuticas trabajan en esta dirección. Quiero hacer un anuncio. El Gobierno de España va a hacer una compra de los antivirales COVID que está haciendo Pfizer. España comprará 344.000 dosis en el mes de enero".

"En enero tendremos ese pico de contagios y esperamos bajar en febrero. Esta variante es más contagiosa y hay que ver aún la gravedad".

¿Mascarilla en exteriores?

"La evidencia científica dice que ayuda también la mascarilla en exteriores. Junto a la vacunación, la mascarilla, es una las medidas más efectivas".

"Convocaremos en enero otra Conferencia de Presidentes".

"Tomaremos alguna medida para controlar el precio de los test de antígenos en las farmacias".

"Tenemos a más del 90% de la población española vacunada. Somos un ejemplo y una inspiración en todo el mundo".

"En España también existe el negacionismo político"

"El ministro Bolaños me ha dicho que no ha llamado al PP para que se abstenga en la votación sobre la reforma laboral, pero vería bien la llamada". 'El Confidencial' cuenta esta mañana que Félix Bolaños ha contactado con García Egea para que el PP se abstenga en la votación de la reforma laboral

"En España el negacionsimo político también existe porque la derecha se opone a cualquier avance social como las pensiones y la subida del IPC; y también con la reforma laboral".

"La derecha y la ultraderecha están destacando más sobre quién apoya estas medidas más que las medidas. ¿Cómo es posible que la oposición no apoye la subida del IPC de las pensiones?".

"No me voy a dejar arrastrar al barro"

"Este Gobierno tiene una representación parlamentaria que ha logrado dos Presupuestos, algo que no ha ocurrido desde 2014. El Gobierno de España ha trabajado por la dignificación de nuestros compatriotas con el salario mínimo, el IPC de las pensiones, la reforma laboral, los ERTE y numerosas medidas. No me voy a dejar arrastrar al barro por muchas descalificaciones personales que escuche los miércoles en las sesiones de control al Gobierno".

"Contactos hay con la oposición y los grupos parlamentarios. Aún tenemos pendiente la renovación del órgano de decisión de los jueces. Hemos abierto una senda de acuerdos con los agentes sociales. Cuando la derecha ha querido desbloquear organismos, hemos llegado a acuerdos. Tenemos una oposición negacionista que niega lo más evidente: la propia legitimidad de este Gobierno".

La polémica sobre el sector cárnico

"A la oposición le pido respeto a las instituciones, respeto al diálogo social y un mínimo de rigor y de educación a la hora de hacer política".

"Tienen mal perder. Y desde la oposición tienen que hacer una destitución útil"

"Lamento muchísimo toda esta polémica Estamos hablando del sector cárnico que produce una carne de extraordinaria calidad. Y el sector sigue los máximos estándares exigido por España y la UE".

"Lamento las declaraciones -del ministro Garzón- que han motivado la polémica. El Gobierno habla en el BOE y acompaña al sector cárnico en una transformación".

"Las declaraciones no se compadecen con las políticas del Gobierno ni con la actuación del sector. En el ámbito de las conversaciones privadas con los ministros, guardaré discreción. Insisto, lamento esta polémica. Creo que con esto lo estoy diciendo todo".

Elecciones en Castilla y León

"Castilla y León se merece una campaña que hable sobre los problemas de los ciudadanos. El Gobierno siempre va a apoyar a Castilla y León. Siempre estaremos con la mano tendida. Y estamos apoyando la descentralización".

"En Castilla y León se pregunrta quién va a ser el presidente a partir del 13 de febrero. Cuando lleguen las elecciones generales, serán todos los españoles los que respondan. Eso será a finales de 2023".

¿Por qué se produce un ascenso de la ultraderecha?

"La cuestión es que se cuestiona la democracia. Y miran hacia liderazgos autoritarios. Y eso es lo que está haciendo el negacionismo político y nutre a la ultraderecha de nuevos votantes. Por eso es importante dignificar la vida de los ciudadanos con reformas adecuadas. La democracia es diálogo, negociación y acuerdos".

"Cada vez que voy al Congreso lamento el nivel de descalificaciones, pero no me puedo permitir desfallecer. España se merece más de lo que la derecha demuestra".

"Solo tengo palabras de agradecimiento a mis ministros. Deseo que salgan fortalecidos con la gestión de la vicepresidenta Yolanda Díaz".

¿Podrán los sueldos aguantar al alza de los precios?

"Hay que evitar que el alza de los precios afecte a toda la economía. Por ahora, los analistas dicen que mitad de año veremos una moderación del precio de la energía".

"La reforma fiscal es una reforma necesaria y hay que ahora que consolidar los datos de creación de empleo. Es necesaria esta reforma porque este país es un país muy desigual con niños que viven en la pobreza. Hay que combatir la exclusión social y lleva a un debate sobre qué estado del bienestar queremos".

"Si queremos justicia social tiene que haber justicia fiscal. Tenemos que crecer para repartir y repartir para crecer. Y la socialdemocracia que represento siempre va a estar en eso".

Diálogo con Cataluña

"Estamos viendo cómo gestionar la pandemia con la variante ómicron. Estamos ahora en eso. Pero tenemos toda la predisposición a celebra la mesa y se hará, pero ahora las instituciones estamos ahora en la crisis sanitaria. Va a producirse esa reunión y espero que haya avances. Pido a la Generalitat que escuche también a los catalanes no independentistas".

¿Qué le pide al resto de legislatura?

"Pido estabilidad social para alcanzar el crecimiento económico. Y a la política le pido que tomemos ejemplo a los agentes sociales que han antepuesto el interés general a los propios. No lo estamos viendo en la derecha y espero que lo veamos en lo que queda de legsilatura".