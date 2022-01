"Todo ha quedado en agua de borrajas": la promesa incumplida con la sede de la Supercopa de España

Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao se jugarán el primer título de 2022 en Arabia Saudí: la Supercopa de España. Los finalistas de la Copa del Rey y el primer y segundo clasificado de LaLiga tienen ante sí una importante cita para dar un paso importante en mitad de la temporada.

Antonio Romero, Antón Meana, Miguel Martín Talavera y Lluís Flaquer se encuentran ya en Riad para cubrir en la Cadena SER todo lo que suceda en este torneo. Junto a Manu Carreño, analizan cómo ha sido su llegada a Arabia Saudí y el ambiente que reina en el país.

¿Hay ambiente en Riad para la Supercopa?

Antón Meana: "Riad es una ciudad que se moderniza muy despacio. Por tema COVID se ha restringido el aforo del estadio al 50%, por lo que solo podrán asistir 30.000 espectadores al estadio. No tiene pinta de que haya locura por ver la Supercopa de España".

Antonio Romero: "Mañana te podremos contar más en profundidad, pero hoy nuestro día ha sido muy de avión. No es comparable, pero hace un tiempo te contábamos que incluso en la Federación se estaban planteando que algún partido no se jugase en el estadio más grande de Riad. El Clásico se vende solo, pero existe cierta preocupación porque aquí el fútbol no es el deporte fundamental".

Debate futbolístico... pero también extrafutbolístico

Antón Meana: "Las palabras de Raúl García sorprenden en la Federación, también en las territoriales. Con el dinero que se gana al año, la mitad van para los clubes que participan, unos 20 millones de euros. Los otros 20 van al fútbol base y más modesto de España".

Miguel Martín Talavera: "La Supercopa de España no es como el Gran Premio de Riad porque su nombre indica que el torneo es de España. No tiene ningún sentido de que se juegue fuera del país".

Antonio Romero: "Conviene no engañarse. Aquí hace dos años vinimos diciendo que aparte del dinero se iba a dar un paso al frente por la lucha de distintos derechos y todo ha quedado en agua de borrajas. Venimos aquí por dinero. Es el país que más ha pagado por este torneo".

Lluís Flaquer: "Debería haber un gesto de los clubes que participan para reivindicar ciertos derechos, aprovechando la magnitud de Clásicos como el del miércoles".

Ferran Torres ya está inscrito

Lluís Flaquer: "Ha sido el gran giro de guion. Renueva a la baja hasta 2026 y el Barça pacta con el francés que todo lo que tenía que cobrar hasta 2023, lo hará hasta ese 2026. Además, tiene una cláusula por la que puede salir gratis en verano de 2023".