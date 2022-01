Lydia Cacho: "No tengo la certeza de que no vayan a venir a por mí"

Buscar la verdad, revolver en lo más profundo, sacar a la luz lo más oscuro que hacen los más poderosos, en definitiva, meterse donde nadie quiere que te metas, no suele salir gratis. Porque en muchos lugares, como México, cuando persigues la verdad te persiguen las amenazas de muerte. Y por eso México es, junto a Afganistán, el país más letal para los periodistas. Solo en 2021 una decena periodistas fueron asesinados en ese país.

En 2005, la periodista Lydia Cacho fue detenida ilegalmente por diez personas en el estado mexicano de Quintana Roo, meses después de que publicara su libro 'Los demonios del Edén', en el que destapaba una red de trata y explotación infantil en ese estado, red en la que implicaba directamente al empresario textil Kamel Nacif, a senadores, congresistas y gobernadores. En esa detención, la periodista fue víctima de tortura psicológica y abusos físicos, además de amenazas de muerte.

"Yo sabía que me iba a enfrentar a los poderes fácticos más intensos de México", dice la periodista en Hora 25, que señala directamente a Kamel Nacif como la persona detrás de todo. "Él mandó torturarme, ordenó mi violación en la cárcel y que fuese asesinada".

Antes de publicar su investigación ya intentaron callarla. "Me ofrecieron un millón de dólares para no publicar el libro. Les mandé a volar y entonces recibí llamadas telefónicas diciendo que me iban a matar a mí y a matar a mi padre". El relato de esas amenazas es estremecedor: "Uno de los mensajes que dejaron fuera de mi casa decía que iban a cortar mi cuerpo en pedazos y que se lo iban a entregar a mi padre y a mi padre le dieron una copia de ese mensaje".

Cacho cuenta que tenía todo tipo de pruebas y que por eso siguió, y sigue, adelante: "Encontré más de 120 imágenes y videos en las que aparecían estos hombres con los niños pequeños y una vez que tienes esa documentación de la verdad no puedes traicionar ni a tu carrera ni a las víctimas, para eso somos periodistas, para decir la verdad".

"Algunos tienen fascinación con tener sexo con niños y no necesariamente porque sean pedófilos originalmente, sino porque son hombres que tienen tanto poder que ya han comprado mujeres prostituidas de 20-25 años, ya no les interesan, lo que ellos necesitan para seguir en esa dinámica de opresión sexual, de sentirse poderosos sobre un cuerpo, es hacerlo con menores de edad".

Después de muchos años, dice Cacho, ha conseguido mandar a prisión a sus torturadores y al exgobernador de Puebla, Mario Marín, "el primer gobernador preso por trata de personas y por torturar a una periodista". Sin embargo, Cacho denuncia la impunidad imperante en México entre las distintas capas de poder. "El 56% de los casos de asesinatos de periodistas fueron orquestados por militares o agentes del Estado y no se investigan por eso", asegura.

La periodista tuvo que abandonar México hace años. Hoy vive exiliada en España. "El exilio es como dejar la mitad de tu corazón en tu país. No es un nuevo hogar, es una guarida", dice. Pero el miedo nunca se va del todo. "Yo me siento segura en España, pero no tengo la certeza de que no vayan a venir a por mí".

¿Volverá algún día a México? "Si llego a vieja entonces podré volver a México algún día, pero no creo que sea muy pronto porque todavía me falta por meter en la cárcel a varios mafiosos y mientras esté el sistema como está yo no estaré segura".

La historia de Lydia Cacho ha sido llevaba ahora al teatro. La obra 'La infamia' recoge la vida, la lucha y la persecución que ha sufrido esta periodista mexicana.