Del 'Ulises' de Joyce al bestseller español que ha triunfado en todo en USA

Esta voz quebrada es la de James Joyce leyendo un fragmento de Ulises, Publicada en 1922, es la gran novela del siglo XX. Las tribulaciones de Leopold Bloom a lo largo de un solo día por las calles de Dublín sirvieron a Joyce para crear una odisea verbal con la que revolucionó el género para siempre y marcó un hito en la historia de la lengua inglesa. Por medio del monólogo interior, Joyce supo reflejar por primera vez la vida mental del ser humano y compuso la que sería su gran épica moderna. Lumen, publica con el centenario una edición especial, donde la traducción está revisada por Andreu Jaume. "Es una novela hija de su tiempo y de un momento concreto de las letras europeas, las vanguardias, un movimiento donde toda la literatura y la estética cultural colapsaron y trató de buscar nuevos caminos. Es la más moderna, la más insumisa y la que sigue planteando interrogantes que siguen vigentes", explica el traductor.

Una novela que sigue teniendo una gran vigencia hoy. "Supone la culminación de todo un ciclo narrativo, desde la Odisea, y literario a través de la exposición de unos personajes y su relación con el lenguaje. Nunca antes se había mostrado con tanta crudeza y profundidad la relación del hombre con el lenguaje. Con Joyce esa complejidad emerge a la superficie y se convierte en el verdadero protagonista de la novela", añade Jaume.

Este año también nos ha traído la liberación de los derechos de autor de Joyce, Páginas de espuma publica una edición con los relatos breves del autor. Las epifanías, El retrato de un artista y por supuesto Dublineses. Y justamente, la actriz Magüi Mira vuelve a representar el monólogo final del Ulises. En 1980 ya puso voz a Molly Bloom, ahora con sus 77 años, nos acerca a una Molly nueva, insólita, ingobernable y sensible al trato injusto que recibe la mujer. "Lo que dice Molly que ocurría en los años 80, ocurre hoy. Nos debería dar vergüenza ver que hoy que la mujer no tiene sitio en la cama. Exactamente igual que entonces la mujer busca su lugar en el placer, pero todavía seguimos siendo objeto. No hemos encontrado ese lugar ni en la cama, ni en la cocina, ni en el entorno laboral con la brecha salarial, ni en la sociedad civil, no podemos volver solas por la noche. Todavía persiste eso que yo decía en los años 80 escrito por Joy", explica la actriz.

Hay más estrenos teatrales esta semana, como Principiantes, que después de una gira recala en Madrid este texto que adapta a Carver y que dirige Andrés Lima con Vicky Luengo, Daniel Pérez Prada y Javier Gutiérrez. Después de 70 bolos por todo España, los Teatros del Canal acogen en su sala verde hasta el 5 de febrero 'Principiantes', el nuevo montaje de Andrés Lima con la adaptación de Juan Cavestany a partir de los relatos de Raymond Carver, uno de los maestros del realismo sucio. ¿De que hablamos cuando hablamos de amor? Esta es la principal pregunta que tratan de resolver cuatro personajes, dos parejas que beben gintonics a lo largo de una noche en la que reflexionan sobre este concepto tan abstracto.



Un retrato de las relaciones de pareja, el amor y el alcohol como refugio. En el Teatro Clásico La gran Cenobia, un texto de Calderón, nos pone frente al espejo a los gobernantes romanos con los de ahora, a través de esta historia de una reina que se enfrentó al pueblo romano y a los hombres. David Broseta es su director. El cuaderno de Pitágoras de Carolina África: una obra nacida de las experiencias de la autora con reclusos como voluntaria en cárceles durante años y que pone el foco sobre las mujeres presas.

Seguimos con una de las sensaciones en la novela de misterio. La firma una española, Virginia Feito, aunque la escribió en Inglés. Ahora se ha traducido a Español, Lumen publica La señora March. Un thriller psicológico que evoca la escritura de autoras como Patricia Highsmith o Du Maurier y que va a ser adaptada al cine y protagonizada por la actriz de Mad Men, Elizabeth Moss, que compró los derechos.

Seguimos en América analizando la importancia de un elemento cotidiano en el arte de todo un continente: el banano. La fiebre del banano es un estudio que va más allá, quiere explicar o al menos entender cómo el banano ha formado el pasado y presente de América y lo hace a través del Arte.



Terminamos con memoria, con Memoria histórica y su relación con los museos y el arte. Nos vamos hasta Lisboa, allí está el Aljube, Museo de la Resistencia y la Libertad, dedicado a la memoria de la lucha antifascista durante la dictadura portuguesa. En sus cuatro plantas se atiende a distintos episodios de la historia de Portugal, un país que vivió 48 años con una dictadura. Todo lo que se cuenta en este museo nos hace pensar en España. Y en por qué aquí no hay ningún museo que explique la historia y homenajee a los defensores de la democracia.