De Maradona a Lola Flores: los biopics triunfan en la televisión

¿Qué tienen en común Lola Flores, Diego Armando Maradona o Jose María Ruiz-Mateos? Estos son solo tres ejemplos de los tres últimos biopic o películas biográficas estrenadas en España, un género que poco a poco va ganando adeptos. Se han asomado a La Ventana Israel del Santo, responsable de 'Lola', el biopic de Lola Flores de Movistar Plus y Roger Gual , director de 'Ruiz-Mateos, el primer fenómeno viral' (de RTVE play) y de 'Maradona, un sueño bendito' disponibles en Amazon Prime.

Vidas con claros y oscuros

La irrupción de este género puede tener varias causas. Del Santo, en clave de humor, ha echado una mirada hacia arriba: “Los directivos de las cadenas se van haciendo mayores y de repente piensan que Lola es súper moderna”. Por otro lado, Gual ha puesto el foco en el espectador: “Las vidas reales de la gente llaman mucho la atención. Cuando descubres un personaje del que eras fan, el hecho que se haga un documental, te lleva a conocerlo mejor y a acercarte más a él”.

Aunque para ambos no existe “necesariamente admiración” para crear y dirigir un biopic, sí que hay una conexión con el protagonista. Sobre Maradona, Gual ha explicado: “Más que por el mundo futbolero, ha sido porque Maradona era más que un futbolista. Era un icono pop de la época”. Del Santo ha querido explicar cómo vivió él mismo la figura de Lola Flores: “Tenía la imagen de mi generación. Ese viaje que hice yo pude llevarla al espectador”.

La importancia del entorno

Estos productos audiovisuales tienen un trabajo de investigación detrás, y una de sus partes más importantes es el contacto con las personas más cercanas a los protagonistas. En el caso de Lola Flores, Del Santo se ha mostrado muy agradecido: “Su familia nos ha dejado trabajar con total libertad. Me lo ha puesto muy fácil, aunque era imposible contar algo que Lola no hubiese dicho ya en alguna televisión”. Por otro lado Gual ha explicado que lo ha tenido más difícil con el círculo cercano de Ruiz-Mateos: “Tengo que decir que cuando contactamos con familiares por si querían participar, los hijos varones están todos en la cárcel, la madre estaba enferma, y una de sus hijas que iba a participar, finalmente no quiso hablar por un tema personal”. Sin embargo, ha aclarado que este hecho ha podido ayudar a dar “una visión más objetiva”.

Tratar la vida de una figura pública puede provocar que se incurra en cierto “buenismo”, una visión excesivamente positiva sobre la persona. Gual ha explicado que ver la parte más humana puede provocar cierta reflexión, como el caso de Ruiz-Mateos: “De algún modo, todo el rato te debate sobre sierra un héroe o un villano. Eso es lo interesante”. Quizás es fácil elegir una persona sobre la que hacer un biopic, pero también puede surgir la duda sobre quién no hacerlo. Del Santo lo ha tenido claro: “No me gustaría hacerlo sobre alguien que que, por relevante que fuese, no lo mereciera y tuviese que ensalzarlo”.