Michel: "Hablar catalán es una forma de integrarme y quien no lo entienda... me parece de mente corta"

Este fin de semana se juegan partidos de la Copa del Rey, y se juega y Girona-Rayo Vallecano que será muy especial para el técnico del equipo catalán. Michel, exjugador y entrenador del club madrileño, juega este fin de semana contra el que ha sido el club de su vida y de ello hemos hablado con él en SER Deportivos, con Francisco José Delgado.

¿Qué es para ti dirigir al rival que tiene que vencer al Rayo?

Es especial, pero bueno, ya hace tiempo que dejamos Vallecas y estoy muy feliz aquí. Para mí es un partido especial, es un partido de Copa muy atractivo para todo el mundo.

¿Es este Rayo parecido al mejor que tú disfrutaste?

El es equipo revelación de LaLiga, sin duda. Lo que están haciendo es brutal: no perder ningún partido, empatar solo dos... Están haciendo una temporada fantástica y yo me alegro muchísimo por mucha gente de ahí que se lo merece. Es el equipo revelación de LaLiga y ojalá puedan llegar a Europa, que yo tuve la suerte de jugar en Europa con el Rayo. Sería un hito histórico.

Lo mismo es el rival que menos te tienes que preparar porque será uno de los equipos que más has visto esta temporada...

Los he visto mucho, sí. Hay que prepararlo, porque al final en el día a día me fijo más en los equipos de segunda y en los partidos que tienes que afrontar, pero los sigo bastante. Nunca los había analizado en profundidad, pero si que bueno, hay muchos jugadores que conozco y no me sorprende. Tengo una idea de lo que me voy a encontrar y la dificultad que va a tener el partido.

¿Y qué se va a encontrar el Rayo?

Bueno... los jugadores ya han asimilado la idea. Están con mucha confianza y hemos encontrado más que el sistema la fórmula de que todos puedan dar su mejor rendimiento y eso hace que, si se encuentra cómodo y ve que lo que se pide sale bien y el equipo saca buenos resultados, son buenas noticias. Seremos un equipo valiente, sin presión. Ganar este partido es más obligación del Rayo. Nosotros tenemos que disfrutar una eliminatoria con nuestra gente, a partido único... Será muy bonito.

Hablo con periodistas de allí, con gente del entorno del Girona, y tienes al entorno enamorado. Imagino que tú también estás cómodo allí.

Desde que llegué. Lo que es el club... se respira fútbol. Y en los malos momentos también se hablaba de fútbol. Eso, para mí, es clave. Luego la ciudad... bueno. Tengo el cariño de todo el mundo, el recibimiento fue fantástico y yo me he tratado de integrar lo más rápido posible. La ciudad es preciosa, la Costa Brava... Me falta la familia. Pero con esto de que los resultados mandas no puedes viajar con toda la familia, es el mayor hándicap. Pero estoy muy bien y muy feliz en Girona.

¿Ya te sueltas a hablar catalán?

Si, si, ya suelto alguna cosita. Es necesario. Es parte de mi educación. Así me han enseñado mis padres en el barrio, en Vallecas. Es un barrio que atrae a mucha gente obrera y que se siente en casa desde el primer momento. Me parece que la mejor forma de integrarme en mi entorno es poder hablar catalán y el que lo quiera entender bien y el que no... me parece de mente corta.

Dime la verdad. ¿Ganar al Rayo te provocaría una sensación rara?

Soy rayista y no lo voy a ocultar. Es un enfrentamiento extraño para mí. Ya me pasó en Huesca y seguramente me pase también ahora. Es un partido para disfrutar. En el Girona-Rayo de hace unos meses se jugaban la vida, el ascenso. Ahora es una eliminatoria bonita y la quiero disfrutar. Yo siempre le deseo lo mejor al Rayo, formo parte del barrio y del club, me siento uno más allí. Será raro, pero aquí estoy disfrutando muchísimo, de Girona, de su gente y del club y nuestra gente necesita una alegría y ojalá sea pasando la eliminatoria.