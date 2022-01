Jorge Javier Vázquez a Paolo Vasile: "Se está mejor en el cole que en la calle"

"Antes de que me echen me quiero ir yo"

Este es el titular que nos dejaba Jorge Javier Vázquez en la prensa esta semana y que ha suscitado algunas dudas sobre su continuidad en Telecinco. Esta noche Mara Torres le ha preguntado en El Faro sobre el ruido que han generado sus palabras y si era cierto que iba a dejar la televisión, a lo que ha respondido: "Yo mismo me he quedado flipado con el revuelo. Lo que querría es saber detectar cuándo es el momento oportuno de apartarse de los focos".

Los mensajes con Paolo Vasile

Jorge Javier ha bromeado con la reacción de Vasile y los mensajes que se han intercambiado tras su vuelta de vacaciones: «Vasile me ha escrito "¿Qué tal la vuelta al cole?" y yo le he puesto "Me he dado cuenta de que se está mejor en el cole que en la calle"».

Jorge Javier fue uno de los primeros Gatopardos que pasaron por el programa. Vino en octubre del 2018 y, bajo el seudónimo de 'Sinuoso', nos dijo que "la televisión le había dado la posibilidad de llevar la vida que quería". Ahora, tres años más tarde, le ha confesado a Mara que ha dudado si eso es realmente lo que quiere, pero que él mismo se ha dado cuenta de que "perdemos mucho tiempo imaginando otras vidas".

En la suya ha habido un acontecimiento importante en los últimos años. Le dio un ictus en marzo del 2019. "Me fui a Marrakech a pasar el fin de semana, contacté con un chico de 'Grindr', nos fuimos a una discoteca gay y me caí a plomo estando en la barra. Cuando fui al hospital me vieron una mancha en el cerebro y me dijeron que había tenido un ictus, pero yo no sentí nada", ha recordado.

Antes de terminar la conversación, entre anécdota y anécdota, y hablando sobre la obra 'Desmontando a Séneca', que llega hoy al Teatro Reina Victoria (Madrid), Mara le ha pedido un adelanto de lo que vamos a ver y se ha animado a recitar el primer párrafo. Lo que no esperábamos es que, fruto de los nervios que le produce el estreno, se quedase en blanco. Risas, muchas risas, nos ha dejado Jorge Javier en El Faro.