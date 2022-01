"Es una oportunidad histórica para pegarle un buen repaso al Barça": el aviso para los aficionados azulgranas

Faltan pocas horas para que dé comienzo el primer Clásico de Xavi como entrenador del FC Barcelona. Con el contexto de la semifinal de la Supercopa de España, el equipo azulgrana recupera muchos futbolistas para enfrentarse al Real Madrid, favorito para terminar alzando el título el domingo.

El Sanedrín analiza junto a Manu Carreño y los enviados especiales a Arabia Saudí de la Cadena SER la previa de un partido que empezará a las 20:00 hora española y que se disputará en el King Abdullah Sports City de Riad.

La previa del Clásico de Supercopa

Antonio Romero: "No recuerdo un Clásico tan desfavorable para el Barça. El Real Madrid tiene una oportunidad histórica para pegarle un buen repaso al Barcelona si es capaz de jugar como viene haciendo. Yo tengo una duda: los blancos le han pasado por encima a los equipos que le han querido jugar al fútbol y se le han atragantado los contrarios. No sé si el Barça de Xavi sabrá jugar así. Tengo la intuición de que ese no será el plan de partido".

Lluís Flaquer: "No me imagino otro Barça que no sea el protagonista y el que quiere tener el balón. Se espera que sea un equipo reconocible, y eso pasa por tener la posesión del balón, asumiendo el riesgo de que el Real Madrid se siente cómodo con espacios. Al Barça desde Barcelona se le pide un paso al frente. Es una pena que no haya más días de margen viendo que ya van recuperando jugadores".

¿Cómo de grande es la brecha entre ambos equipos?

Jordi Martí: "Yo creo que Busquets sería titular en este Real Madrid. Hay motivos para confiar: Ferran Torres ha estado enchufado y lo hemos visto al 100% en el entrenamiento. Lo que tiene que visualizar el Barça es la oportunidad para el punto de inflexión".

Jesús Gallego: "Fíjate en la foto. Ahora es Busquets. Antes eran Messi, Neymar, Suárez...".

Miguel Martín Talavera: "El Barça no tiene, a priori, nada que perder y sí mucho que ganar. El Real Madrid es todo lo contrario. A nadie nos extrañaría que mañana el Real Madrid gane e incluso pase por encima".

Jesús Gallego: "Pase lo que pase mañana, no va a cambiar las trayectorias de ninguno de los dos equipos. El Barça es un equipo en construcción, tal y como ha dicho Xavi. No me imagino ningún escenario difícil para el Real Madrid".

Julio Pulido: "El Real Madrid tiene la oportunidad de comprobar la brecha real entre él y el Barça. Si los blancos ganan bien, la brecha teórica será real y se puede hacer mayor. Si pasa lo contrario, la brecha teórica se habrá estrechado".