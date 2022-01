¿Qué fue de Bodipo? El jugador que llegó como si fuese Beckham a Guinea Ecuatorial y así conoció a su abuela

Rodolfo Bodipo Díaz, nacido en Dos Hermanas el 25 de octubre de 1977, es un exfutbolista y entrenador hispano-ecuatoguineano que dejó su huella en equipos como el Recreativo de Huelva, el Racing de Santander, Alavés, Deportivo de La Coruña y Xerez, entre otros. Internacional con Guinea Ecuatorial, el actual entrenador de la selección guineana sub 23 y director general de deportes del Ministerio en este país, ha pasado por 'El Larguero' con Manu Carreño en las historias de Raúl Ruiz.

Con motivo de la Copa África celebrada en Camerún este mes de enero, Bodipo ha explicado cómo fue la primera vez que acudió a su país para vestirse la camiseta de 'La Roja de África'. Una llegada triunfalista donde se reencontró con su abuela tras 25 años y que le abrió los ojos de cómo era el fútbol en el continente africano. De problemas en los partidos que jugaba con la Selección de Guinea Ecuatorial como visitante a su primera participación en el campeonato. Así ha sido la historia de un histórico delantero que pisó nuestra Liga y llegó a marcar 91 tantos.

Recuerdo la primera vez que llegaste y te cantaban "Bodipó, Bodipó" ¿Todavía cantan tu nombre en la grada?

Todavía queda el cariño desde 2003 que vinimos por primera vez. Todavía queda ese cariño y reconocen lo que yo hice por el país futbolísticamente.

Cuando fue Bodipo a Guinea Ecuatorial era la primera vez que iban a ver el país donde nacieron sus padres porque ellos no nacieron allí. ¿Te acuerdas cuando llegaste? Cuando llegaron a bata la pista estaba llena de gente y cuando bajamos del avión se llevaron a Bodipo a hombros por toda la pista como si fuese Beckham.

Eso no se paga con nada de dinero. Es una experiencia única. Como llegamos por primera vez no sabíamos. El ver a miles de personas en la misma pista... eso fue sorprendente. El cariño que tengo a este país y a esta gente es enorme por todo lo que me han dado durante los 10 años de capitán. Sabéis que en Guinea se ve mucho fútbol español y el hecho de ver a un profesional tan cerca y que vaya cuando no había allí prácticamente nada... eso es lo que valoran a día de hoy y el cariño sigue muy latente.

La cara que tenía Bodipo cuando lo llevaban a hombros... no sabíamos a dónde se lo llevaban.

Yo y tú, que también tenías la cara de acojonado (risas).

Es verdad que la primera vez que jugaste con la Selección fue tu primera visita al país y allí conociste a tu abuela.

Sí, mi abuela me dejó con tres años que fue a Sevilla a visitarnos. La historia fue muy bonita. Fue muy emotivo porque yo no la veía en 25 años y mi padre, hijo único, tampoco la veía en 25 años. En la segunda visita lo llevé y se reencontró con su madre. Para mí, reencontrarme con mi abuela fue espectacular pero imaginate mi padre. A día de hoy es algo que recuerdo y se me ponen los pelos de punta.

Esto la parte emocional pero la parte futbolística... cuando llegamos allí por primera vez había un campo viejo, las gradas llenas hasta las torretas... y ganaron 1-0 a Togo de Adebayor. Además era el día de la independencia de Guinea Ecuatorial, el 12 de octubre, y les hicieron desfilar con el chándal. ¿Te acuerdas?

Eso fue todo en uno. Jugar y después de la victoria era el día nacional. Fue una pasada y algo extraño en los jugadores 'europeos' que veníamos de fuera. Ahora, cuando llevo 4 años aquí, entiendo lo que es el patriotismo, el orgullo nacional y que cuando vives aquí se te enchufa en la sangre. Estoy encantado de estar en Guinea Ecuatorial y dar mi granito de arena. Lo hice como futbolista, ahora como entrenador de la sub23 y director general de deportes del ministerio.

¿Has coincidido por allí con Benjamín Zarandona?

Ambos siempre estamos con donaciones de material deportivo intentando aportar nuestro granito en la parte más sentimental y de que esto va más para arriba, que la juventud tenga su material y Benjamín está haciendo buen trabajo en la parte continental. Yo estoy más en la parte insular en la isla de malabo, el mes que viene abro mi propia academia de fútbol e intentamos fomentar un poco el fútbol base e intentar mimar la materia prima que hay para que el día de mañana tengamos jugadores que puedan defender estos colores.

Guinea debuta en esta Copa África, en su tercera participación, en el grupo E con Costa de Marfil, Argelia y Sierra Leona. Hay mucho nivel.

Es el grupo más fuerte y más difícil. Es la primera vez que jugamos una Copa de África por méritos deportivos. Las dos anteriores fueron en 2012 en la que jugué y me retiré y en 2015 fue por el problema de ébola que Marruecos no la celebró y la hicimos nosotros y nos invitaron. Y ahora está en Camerún.

No habrás visto a Eto'o...

No le he visto porque no pude ir a la inauguración que fueron el ministro y el embajador de Guinea en Camerún pero le veremos próximamente porque es presidente de la Federación.

La cosa habrá cambiado mucho porque la vez que jugasteis en Togo aquello fue una encerrona.

Hay que decirlo. Aquello fue una encerrona nunca vista. Los jugadores que veníamos de Europa no estábamos acostumbrados a eso. El hecho de llevarte cuatro horas antes al estadio, no abrirte la puerta, una hora en autobús sin aire acondionado, la gente apretándote, tienes que volver al hotel, luego a la hora volvemos al estadio... y ya nos metieron el gol en el minuto 54 de la primera parte, imaginate. Luego otro gol con una falta al defensa y lo típico de sigan. Fueron 2-1 y a partir de ahí nos apagaron las luces del vestuario, nos tuvimos que duchar con botellas de agua y salir rápido. Fue una experiencia, perdón por la palabra, acojonante. Son partidos que antes se jugaba mucho con la psicología y bueno... aquí servía cualquier cosa para ganar, es lo que nos dimos cuenta. Ganar fuera de casa en África es súper difícil.

Recuerdo que para ir a Togo tenían miedo de que les intoxicaron la comida y fuimos en dos aviones, el equipo A y el B. Uno de señuelo y otro a otro hotel diferente. Llevaban la comida, el cocinero, el cura y en la 'suite' del Ministro todos comiendo en el suelo spaguettis antes del partido. Esto era clasificatorio para el Mundial de Alemania. ¿Alguna vez Guinea Ecuatorial hizo alguna triquiñuela así con el rival?

Nosotros no. Ahora, tiene su dificultad jugar fuera de casa pero está mucho más controlado. Es un poco diferente y esperemos que vaya mejorando más el tema de organización y seguridad.

Camacho, que fue seleccionador de Gabón, se enfrentaron contra Marruecos contó que un zumo les impidió jugar. Decía que era habitual que ha pasado muchas veces y que no te puedes fiar.

Nosotros de momento no, intentamos controlar, desde el Ministerio y la Federación, todo. Tienen su hotel de concentración, el acceso limitado y mucho más con el tema del coronavirus. Estamos deseando empezar ya y verles conseguir lo imposible. Saber que toda la nación está detrás de ellos, que son el orgullo del país y nuestra arma es la ilusión que a veces es más importante que la experiencia y que ser favoritos. Tenemos la oportunidad única y son 28 privilegiados y pueden hacer historia.

De los 28, 16 son nacidos en España. Entre ellos Álex Balboa y el portero Jesús Owono, del Alavés, y Carlos Akapo del Cádiz.

Así es. Somos un país muy pequeñito con 1.200.000 habitantes. Lo importante para que no ocurra siempre esto es fomentar el deporte en el fútbol base en este caso para que el día de mañana haya más jugadores locales. Tenemos que estar muy agradecidos a la gente que como yo hemos tenido la doble nacionalidad y que podemos aportar muchísimo. Al final somos 'La Roja de África'. Tenemos un estilo muy peculiar en África porque jugamos un poco al fútbol de 'La Roja'.