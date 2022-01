La Ley Audiovisual no protege las series y películas lideradas por mujeres

La nueva Ley Audiovisual, que pasará su trámite parlamentario el próximo mes de febrero en el Congreso de los Diputados no establece cuotas para asegurar la diversidad de género. Así lo denuncia CIMA, la Asociación de mujeres cineastas. "El Ministerio de Economía ha elaborado recomendaciones, pero sabemos que las recomendaciones se las lleva el viento", explica Cristina Andreu, presidenta de CIMA.

"En una ley plagada de cuotas, no hay ninguna para la igualdad". Se refiere Andreu a las cuotas existentes en la ley para la animación, por ejemplo, para los documentales, que deben incluir todos los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva en sus emisiones, sus catálogos o en la financiación de obras audiovisuales. O para las lenguas cooficiales del estado, una cuota del seis por ciento para aquellas plataformas y operadores que tengan sede fiscal en España. Sin embargo, no hay ningún artículo donde se establezcan cuotas para el cine dirigido, producido o escrito por mujeres.

Tal y como contó la Cadena SER, el año pasado solo un 12,8 por ciento del total de películas españolas estrenadas en España estaban dirigidas por una mujer. Es un porcentaje cinco puntos inferior al de 2020. En televisión la desigualdad también es patente. Solo 3 de cada 10 de guionistas son mujeres (un 31,36%), un número superior al de creadoras de esas series (27,78%). El peor resultado llega detrás de las cámaras: hay más de tres directores por cada directora en los platós (24,62%), según datos publicados por el portal Series y más.

Por todo esto, CIMA ha propuesto la inclusión de la obligación de los operadores de televisión de destinar una cuota mínima de sus contenidos y del dinero dedicado a la financiación de obra audiovisual a obras creadas y dirigidas por mujeres, para que su implantación profesional al 50% llegue a ser un hecho y para garantizar contenidos donde se refleje nuestra mirada y realidad.

"Lo que no entendemos es por qué no quieren poner cuotas", insiste Andreu. Según les dice Economía, las cuotas ya están establecidas en el Fondo de Protección a la Cinematografía, que dependen del Instituto Nacional de Cine, el ICAA, que está el Ministerio de Cultura y ahí solo entran películas, no entran series de televisión, ni videojuegos. "Por eso insistimos tanto en que estén las cuotas en esta ley, porque las series tienen ahora un peso muy importante en la ficción españolas y deben estar reguladas", señala Andreu.

Otro de los argumentos que Economía les ha explicado es que en ningún otro país de la Unión Europea aparecen estas cuotas en la ley y al ser una trasposición europea esta ley no tiene por qué tener esa cuota. "A eso les decimos que el motivo es que España es el único país que no tiene un Consejo Audiovisual que se encargue de regular las políticas de igualdad, de ahí que sea necesario que al menos esté en una ley", explica CIMA. Ese Consejo Audiovisual se intentó crear en España durante el gobierno de Zapatero, pero no se logró.

"Olvidan también la resolución del Parlamento Europeo de 17 de abril de 2018 sobre Igualdad y Medios de Comunicación en la que pide a sus Estados miembros, entre otras cuestiones, la adopción de medidas de acción positiva para avanzar en la igualdad en los medios", añade Andreu.

"Nos interesa regular la ficción televisiva, las series ahora mismo no dependen del ministerio de cultura. Podría haber una ley en un futuro, puede ser, pero de momento no podemos esperar a que eso se cree. No vamos a esperar, porque mientras la producción es desigual", insiste Andreu que ha hablado con distintos grupos parlamentarios para que las alegaciones en el Congreso puedan modificar esa parte de la ley.

Las primeras alegaciones de CIMA se referían a 21 artículos del anteproyecto. Algunas sugerencias fueron incorporadas al proyecto de ley. Pero la parte fundamental de las alegaciones, la referida a los actuales artículos del 113 al 117, con propuestas de medidas concretas y eficaces, ha sido totalmente ignorada, dice Andreu.

"No les entra en la cabeza que no es una cuestión de que las mujeres queramos hacer cine, porque hay otros sectores por supuesto; pero es que el audiovisual es el que crea referencias. Ahora mismo todo el mundo está consumiendo audiovisual. No estamos pidiendo cuotas para las directoras, sino para toda la sociedad".

CIMA insiste en que no entienden que este gobierno, cuyo presidente se ha manifestado a favor de las cuotas y que tiene varios compromisos para lograr la igualdad, no vaya más allá en esta ley.

El Gobierno de España ha manifestado su compromiso con la igualdad de género. Así nos lo recordó el propio presidente del Gobierno, en su intervención del pasado 19 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, en la que apuntó “el compromiso del Gobierno de España con el feminismo y con la igualdad de género”. Este compromiso se ha visto reflejado en el Plan de Recuperación, que incorpora la igualdad de género como uno de los ejes sobre los que se configura. Asimismo, el Plan de impulso del sector audiovisual tiene como objetivo convertir España en el principal Hub audiovisual de Europa a través de diferentes mecanismos, entre los que se encuentra la reducción de la brecha de género. También en el Pacto de Estado para la Violencia de Género se habla de la importancia del audiovisual, por ejemplo. "No se trata de cuotas, se trata de democracia", concluye Andreu.