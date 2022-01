'Madeleine Collins', entre dos vidas

Acostumbrados a los dramas de pareja donde es el hombre quien lleva una doble vida en torno a dos relaciones, nos encontramos con Madeleine Collins, la nueva película de Antoine Barraud que parte de un drama familiar para convertirse en un auténtico thriller. Judith es una mujer que vive a caballo entre Suiza y Francia. En un lugar se encuentra su familia, su marido y sus hijos, y en el otro, Abdel y Ninion, quienes conforman su otra vida.

El director explicaba en el pasado Festival de Venecia de dónde nace de esa inversión de roles, de la posibilidad de retratar sin juicios a una mujer que desarrolla dos vidas paralelas que tradicionalmente hemos asociado al ámbito masculino.

“La primera idea en realidad no era la doble vida sino el movimiento. La primera imagen que me vino a la mente fue la de una mujer en un tren, yendo de un sitio a otro. Una mujer constantemente en movimiento, constantemente yendo a sitios”, aseguraba el director. “Normalmente vemos muchas dobles vidas en hombres, es algo muy común en la vida y en las películas, pero es muy raro verlo en la mujer y por eso me interesaba el punto de vista de una mujer”.

El reparto está encabezado por Virginie Efira, la Benedetta de Paul Verhoeven, y Quim Gutiérrez, que realiza su tercer trabajo en el país galo: “Me ocurre que siempre me siento un poco como un intruso y muy agradecido de que me dejen participar de eso”, confiesa Gutiérrez. “Cuando tú le dices a alguien que le quieres en francés ocurre lo mismo que en español que es que, por tu propia experiencia, hay un montón de sensaciones vinculadas a esa frase que aparecen. Y esto en francés no ocurre porque no las he dicho, entonces tengo que generarlo de forma un poco artificial”, matiza.

Antoine Barraud construye un relato en el que conjuga la tensión con la intimidad, el suspense del propio género con el desarrollo de unos personajes de los que poco a poco vamos conociendo más: sus miedos, su pasado y el por qué de sus decisiones. El director se inspira en grandes clásicos como Hitchcock o Jacques Tourneur para dibujar al personaje femenino:

“Vértigo es una de las mejores películas que se han hecho, me encanta, pero no estaba en mis planes en esta ocasión. Porque en Vértigo aunque haya una doble mujer, esta es una víctima y yo no quería que mi personaje fuese una víctima, es una mujer que simplemente hace lo que quiere y ve que es difícil ser una esposa, ser una madre y por eso la película se convierte en un thriller” aclara el director.

Con la pequeña presencia de una Jacqueline Bisset maravillosa y el papel principal de Virginie Efira como motor de esta historia, Madeleine Collins es el viaje de una mujer prisionera de dos vidas inauténticas, de dos mundos de los que cada vez se descubren más secretos. Dos escenarios, que al final, resultan insatisfactorios.