Hora Veintipico #37 | Un día más en la oficina

Hola, amigos. Soy yo, el de siempre. Vuelve a ser jueves. ¿Escucháis eso? Son las puertas del fin de semana llamándome. Un momento, ¿las puertas tienen la capacidad de llamar? ¿Diga?

Cambiando de tema, increíblemente no he cogido covid todavía, y eso que tengo la vida social de un crápula en la época de la ley seca estadounidense. Pero bueno, para eso también hay que tener talento. Talento para no contagiarse, me refiero. Nos 'leemos' el lunes, chavales.