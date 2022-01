'Macbeth', el noir estilizado de Joel Coen

La influencia de Shakespeare en la narrativa audiovisual es apabullante. Series como ‘Juego de Tornos’ o ‘Mad Men’, cineastas como Sorkin, Hitchcock o hasta Berlanga han estado influidos por el dramaturgo inglés. También en el cine de los Coen. Dice Joel que hasta ‘Sangre Fácil’ puede leerse como una tragedia shakespeariana, de muertes truculentas por parte de alguien que quiere el poder. El director y guionista adapta en solitario ‘Macbeth’, tragedia que considera le acerca a su filmografía, y una de las obras que ya adaptaron directores como Kurosawa, Orson Welles o Polanski.

“Ha habido muchas adaptaciones y muchas de ellas muy buenas. Éramos conscientes de eso. Creo que la de Kurosawa es la mejor de todas. no solo porque es una buena adaptación, sino porque creo que es una gran película. Es muy interesante la versión que hizo Orson Welles, que la realizó con mucho estrés. La de Polanski es también muy buena. Pero me interesaba también mirar otras adaptaciones que se han hecho en torno a los setenta”, explica el director.

La propuesta de Coen es volver a la esencia del lenguaje, a la obra alejada de revisiones, centrarse en el verso para contar una historia sobre el poder y cómo devora a quiénes ansían conseguirlo. “Hay dos cosas, una es la de preservar la propia teatralidad elevando el lenguaje, haciendo que fuera lo primordial. Y luego manteniendo la teatralidad”, expresa el director.

Par ello se ha reunido de excelentes intérpretes, como Denzel Washington, un experto en Shakespeare que ya fue Don Pedro en el ‘Mucho ruido y pocas nueces’ de Kenneth Branagh y también Ricardo III o Bruto en el teatro. Y, por supuesto, Frances McDormand. “Durante años se lo preguntaba a Joel, cuando íbamos a hacerla. Luego hubo un momento en el que estaba trabajando con un director de teatro, cuyo nombre no voy a mencionar, a quien le dije: 'Realmente quiero que Joel haga Macbeth conmigo en el escenario'. Él ha comenzado con algo un poco más simple y creo que es por eso por lo que estamos aquí hoy. No, en serio, la hice por primera vez con 15 años en el instituto, os la recomiendo”, cuenta la actriz.

Junto al matrimonio Macbeth están Brendan Gleeson o Kathryn Hunter, que interpreta a las tres brujas que vaticinan la perdición de los protagonistas y que supone para el director una unión con la tradición teatral británica. En la adaptación hay elementos teatrales, como la construcción de decorados y el lenguaje original, pero también cinematográficos con una estilización que recuerda al cine expresionista alemán por sus figuras y espacios, pero también al claroscuro de Dreyer.

Coen usa el blanco y negro y el formato cuadrado con un objetivo, como explicaba el director de fotografía Bruno Delbonnel, autor de películas como ‘Amèlie’. “Cuando empezamos hace tres años, más o menos, se trataba del lenguaje y pensé que el color habría sido un obstáculo de alguna manera. Existía la idea de que la imagen no debería entrar en conflicto con el lenguaje, solo decía: "Está bien, el primero es Shakespeare", incluso si es intraducible en francés, pero en realidad se trataba de eso: ¿cómo podemos mostrar algo donde el lenguaje está ahí más que la imagen de alguna manera? Entonces se vuelve muy abstracto”.

Rodada casi como un thriller con cuenta atrás, la novedad de este Macbeth que llega a algunos cines y a Apple TV es su acercamiento al género. Al thriller y al noir americano y una muestra de diversidad de acentos y procedencias. “Es cierto, es interesante cómo la obra prefigura el noir americano del siglo XX, tanto en el cine como en la literatura. Quizá por eso no lo sentía como entrar en terreno desconocido, pero solo en ese aspecto, porque me daba mucho respeto en todo lo demás”, confiesa Joel Coen. De modo que el espectador siente lo mismo que los protagonistas: no se puede escapar del destino ni de las pulsiones de uno mismo y menos si hablamos de ambición.