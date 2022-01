Luis Rubiales: "Lo que estamos haciendo aquí es ayudar mucho al desarrollo de las mujeres en el fútbol"

Este jueves, el Athletic ha logrado la clasificación para la final de la Supercopa de España. El domingo se enfrentará al Real Madrid, pero más allá del plano deportivo, esta semana es noticia que esta Supercopa se esté jugando en Arabia Saudí. Tras la segunda semifinal, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha atendido a El Larguero.

En conversación con Manu Carreño, Rubiales ha hablado sobre los motivos de esta decisión (de llevar la Supercopa a Arabia), sobre los cambios que está ayudando a desarrollar la RFEF en el país, sobre la noticia de la exenciones médicas para viajar a Arabia Saudí sin la pauta de vacunación completa, sobre el acuerdo entre LaLiga y CVC. Aquí tienes lo más destacado de la entrevista:

Sobre jugar en Arabia Saudí y la afición española

Nosotros somos una federación de fútbol que llega a un acuerdo con otra federación. Hemos encontrado un acuerdo magnífico para el fútbol español y para el saudí. No entro en las críticas. Cuando critican, hablan de política, de cosas al margen del fútbol. Hay muchas empresas que trabajan aquí. Nosotros estamos haciendo un servicio para el fútbol español y también estamos organizándonos organizar un mundial y aquí puedo hablar con muchos otros presidentes (...) Me sorprende es que a veces hay quien que, por posicionarse, hace críticas sin rigor. He escuchado que las mujeres no entraran a los estadios, y nosotros firmamos un acuerdo para que eso no pasara en la Supercopa. Y están entrando. Los cambios que hemos producido en nuestro ámbito son mucho mayores que algunas personas que, sin conocer lo que ocurre aquí, nos critican.

En general, en general. Se sea periodista o no, gente del fútbol o no, hay que informarse. Hay que pedir información y nosotros la daremos encantados. Es aplastante el porcentaje de gente que está a favor de esto. No me preocupa. Yo trabajo para el fútbol español. El fútbol español, en año de pandemia, sobre todo el no profesional estaba hundido y gracias a la Supercopa y otras cuestiones ha salido a flote. Los que piensan que darle la espalda a un país por cuestiones políticas... nosotros pensamos que con el deporte hay que dar oportunidades. Aquí tiene que venir el fútbol, la industria...

A mí los clubes me pidieron que quitara la Supercopa cuando fui elegido presidente. Prácticamente todos. Decían que fastidiaba las pretemporadas. Los aficionados no creían en ese torneo. Es verdad que ahora el torneo ha cambiado En el equilibrio con perder 5 o 6 partidos de Copa del Rey, la hemos convertido en una competición que da espectáculo. Tenemos una Supercopa espectacular y solo ocupando dos fechas. Si todo lo que hacemos lo hacemos pensando solo en el fútbol profesional... el fútbol humilde se muere. Nuestra obligación es ayudarles.

A nivel ético, lo que estamos haciendo aquí es ayudar mucho al desarrollo de las mujeres en el fútbol, que es nuestro cometido. El resto de cuestiones son políticas. Yo voy a seguir trabajando para que lleguen cambios. Aquí ya hay una liga femenina, las mujeres entran en los estadios, entran con hombres y se sientan con ellos... Los primeros en ponerlo en un contrato fuimos nosotros.

Sobre los brazaletes de Amnistía Internacional

Independientemente de su labor, de la labor de Amnistía Internacional, creo que, si de verdad quieres hablar con alguien y no tener una proyección pública, tienes que mandar una carta y tener una reunión, no montar un lío mediático cuatro días antes. Cada uno tiene su forma de trabajar, pero desde luego, trabajar así es complicado. Si hubiesen sido leales desde el principio, nos habríamos reunido con ellos.

Sobre el fútbol femenino y la Supercopa en Las Rozas

En el fútbol femenino, además de hablar, hay que apostar por el fútbol femenino. Hay una comisión para elegir los estadios, pero nosotros nos estamos movilizándonos... y esto es lo que hay. Nosotros tenemos una comisión de designación de sedes. Todos los partidos se ofrecen, pero este se ha quedado vacante. Es la realidad.

Sobre la final Real Madrid - Athletic

El Athletic vive la Supercopa al 100% y parece que se les da bien. Jugaron dos finales de la Copa y ahí están de nuevo, tratando de llevarse el torneo (...) En la Champions también ocurre que no llegan a la final los campeones: gana el que no gana la liga. Yo quería que estuviesen los dos mejores de cada competición y que pelearan por ser campeones. Creo que el formato de la Supercopa es espectacular.

Sobre la falta de público en el Atlético - Athletic

Es cierto que teníamos planteado que el Atlético - Athletic se jugase en un estadio de 12.000 espectadores. Al superar ese número de entradas vendidas, cambiaron el estadio. Nos lo dijeron y dimos el visto bueno (...) es verdad que se ve mucho más vacío en un campo de 60.000 espectadores.

Sobre el modelo de la Copa del Rey y posibles cambios

Si hacemos un sorteo puro... te cargas al fútbol modesto. Nosotros queremos precisamente que haya fiestas en pueblos, que lleguen los equipos de primera allí. Si lo hacemos puro, les tocaría a muchos entre ellos. No nos lo planteamos porque esto es bueno para todos, especialmente para los modestos. Yo trabajo para todos, pero especialmente para los modestos. Desde que hay fútbol todos los días, las taquillas de los modestos se han muerto (...) Nuestra obligación es ayudarles y reflotarles. Son competiciones totalmente deficitarias. Es imposible que contente a todo el mundo.

Si se televisaran menos partidos de primera, por ejemplo, podríamos plantearnos cambios en esa dirección, pero ahora mismo no.

Sobre las criticas de los clubes al arbitraje

Claro que a Medina Cantalejo le ha afectado. El día que vienes a Madrid, dejas a tu mujer y tus hijos solos y ves en redes amenazas hasta de muerte... Rápidamente contactamos con la Policía para poner medidas. Por muy valiente que seas, te afecta. ¿A quién no le afecta eso? Por muy fuerte que seas, eso siempre afecta.

Eso no debe volver a ocurrir. Decir que un árbitro es parcial es lo mismo que decir que un jugador falla en boca de gol a propósito para dañar a su equipo. Aquí, la honestidad no se pueden poner estas cosas en cuestión. Los representantes de los clubes no están para eso. Entre forofos... lo puedes entender, pero no hay que echar gasolina.

Sobre la renovación de Luis Enrique

(Risas) Está aquí y hemos hablado de muchas cosas, pero ese tema es un debate cerrado. Al día siguiente de hacer las maletas de Catar nos sentaremos a hablar. Ya veremos lo que ocurre. Hablaremos con él y con Molina y lo veremos.

Sobre la exención médicas para la vacunación

Da igual lo que hagas. Lo hablaba con el secretario general de la federación saudí. Cuando los clubes nos llaman para preguntar si vamos a seguir con las pautas de vacunas como en la Champions o en la Eurocopa, si se iba a permitir viajar a no vacunados con PCR, con normativa FIFA... Les hemos dicho que lo íbamos a hablar con el Gobierno para que entiendan que el deporte genera excepciones. El Gobierno saudí nos dijo que se iban a generan excepciones. Y se nos critica. Si no se dieran, nos hubiesen criticado la falta de 8 o 10 jugadores. Se hubiera dicho que es un régimen del S. XII. En la vida da igual lo que hagas, todo se va a criticar. Estamos felices de que Arabia Saudí haya entendido nuestras excepciones.

Sobre el acuerdo entre CVC y LaLiga

Es un acuerdo ilegal. Vamos a tratar de demostrarlo. Creemos que se está decidiendo por clubes a 50 años que ni siquiera están en la categoría. No entendemos que se acepte un dinero que te dice cómo gastarlo. El retorno de este préstamo multiplicará por mucho lo que dará (...) Me parece que se ha aprovechado un momento de debilidad y de una manera poco rigurosa.

Sobre el mundial cada dos años

Un mundial cada dos años sería muy malo. Horrible para las competiciones locales, hay que pensar en vaciar el calendario porque los futbolistas no son robots.