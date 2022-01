No te burles

Nunca hay que burlarse del personal. Se puede intentar seducir, atraer, orientar, encandilar; incluso fascinar sin motivos a la gente. Pero nunca burlarse de ella. Y menos aún abusando de las cosas de comer. O de vivir, como la covid. Que nadie se mofe de los demás, al menos cuando están sufriendo. Dos ejemplos de ahora mismo. El primer ministro británico Boris Johnson quiso hacer creer a sus conciudadanos que un botellón en el jardín de su residencia oficial era... una reunión de trabajo. Inverosímil. Y chapucero. Pero un punto ingenioso, por travieso. Tuvo que pedir perdón con excusas zafias. Casi nadie le creyó. Ni se lo dio. Ahora es peor. Ha rizado el rizo. Acaba de saberse que celebró otro fiestorro en plena pandemia. Mientras la reina tenía que guardar distancias, triste y sola, en la iglesia, durante el entierro de su marido, Felipe de Edimburgo. La burla a la respetada Isabel es la frontera de cinismo que demasiados británicos no están dispuestos a cruzar. El respeto a la institución es, para ellos, un Rubicón. También el tenista serbio, Novak Djókovic, se propasa. Atrapado en su propia araña negacionista de la vacuna, engaña en cantidades industriales. Bueno, a la mentira le llama error. Lleva tres, en pocos días. "Fue un error de juicio" dejarse entrevistar cuando estaba contagiado, concede. Fue "un error humano" el despiste de falsear el formulario de inmigración a Australia, reconoce. "Probablemente, cometí un error" al decir que fue el Gobierno federal quien me facilitó la entrada en el país, reconoce. Cuando uno dice la verdad, no se equivoca tantas veces. El coronavirus está teniendo un efecto indirecto positivo. El intento de engaño queda retratado. Como engaño. Y la actitud caradura se manifiesta como tal. Dura. No blanda. Y lo duro no dura.