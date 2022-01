¿Tiene Rusia capacidad para invadir Ucrania?

Siguen las tensiones en Ucrania por una hipotética invasión rusa. Este viernes Estados Unidos le ha puesto fecha al explicar que creen que Rusia está preparando un falso sabotaje, un falso ataque contra sus propias fuerzas para crear el pretexto o la excusa perfecta para entrar en el país. Hablan de finales de este mes o mediados del siguiente, y el gobierno de Biden ya lleva meses afirmando que no dudará en posicionarse a favor de Ucrania si es necesario actuar.

Para analizar el nuevo paso dado por Estados Unidos ha estado en 'Hora 25' con Aimar Bretos el director de 'El Orden Mundial', Fernando Arancón. ¿Habrá una invasión rusa próximamente? ¿Cómo se interpreta el paso dado por EEUU? "Para invadir un país hace falta una razón", explica, algo que ya se ha hecho antes: "El siglo XX está plagado de falsas banderas. Le puede ayudar a Rusia tener una justificación, es probable que lo esté buscando".

Aunque la clave de todo esto es si son solo amenazas o hay una posibilidad real de que Rusia invada Ucrania. "No creo que se vaya a producir una invasión pero cada vez es más difícil sostenerlo", comienza a explicar. Para Arancón, es difícil que ocurra porque "Ucrania no es como Georgia", por poner un ejemplo de país pequeño.

"Estamos cada vez más lejos de evitar un conflicto armado. Rusia no tiene tantos efectivos, no es un paseo militar, Ucrania es un país grande. Le puede salir muy caro una invasión y tiene que controlar bien sus amenazas y su retórica con Estados Unidos para no pasarse de la línea y que no sea un farol y le descubran. Estamos en una situación muy complicada", expone.

Así ve EEUU las posibles intenciones de Rusia

El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que tienen información de que Moscú ha posicionado a un grupo de efectivos para orquestar una operación con vistas a crear un pretexto para entrar en suelo ucraniano.

Kirby indicó que esa supuesta operación rusa sería lo que se denomina en el argot militar estadounidense de "bandera falsa", es decir, una operación "diseñada para que parezca un ataque contra ellos (los rusos) o su gente, o gente que habla ruso en Ucrania, como una excusa para entrar" en Ucrania.

Kirby afirmó que no es la primera vez que EE.UU. ve a Rusia actuar de esta manera y aclaró que cuando Washington habla de "operativos rusos" que preparan un pretexto para entrar en suelo ucraniano se refiere a "una mezcla de individuos dentro del Gobierno ruso". Estos operativos pueden ser desde agentes de los servicios de inteligencia y de seguridad hasta incluso soldados, "a menudos son híbridos", apuntó Kirby.