"Mi ansiedad es por no estar a la altura": la reflexión de Ignatius Farray sobre sus problemas de salud mental

Después de varios meses alejado del programa como consecuencia de una ansiedad que le impedía seguir adelante, Ignatius Farray ha vuelto a La Vida Moderna para hablar, entre otras cosas, sobre los problemas de salud mental que lleva arrastrando desde entonces. Una ansiedad que le ha llevado a coger una baja psiquiátrica y pasar varias semanas en Tenerife, donde ha podido volver a sus orígenes.

Tras volver al estudio, Ignatius Farray ha querido dar las gracias a todas aquellas personas que le han ido mostrando su cariño tanto a través de las redes sociales como en la calle, donde reconoce que incluso a recibido regalos de sus seguidores y seguidoras: "Gracias por los ánimos, la gente ha sido muy cariñosa". Sin embargo, el cómico reconoce entre risas que el afecto que le da fuerzas para seguir adelante es también lo que le genera ansiedad: "Ellos no saben el mal que están haciendo".

"Cuando la gente me da las gracias, me dice que les gusto mucho o que soy especial, es donde me hundo"

A continuación, el cómico ha explicado que le genera ansiedad el hecho de no estar a la altura. Por esa misma razón, y cuando se siente muy correspondido sentimentalmente, Ignatius piensa que es incapaz de corresponder todo ese afecto: "Cuando la gente me da las gracias, me dice que les gusto mucho o que soy especial, es donde me hundo". Tras esta confesión, y después de hablar en repetidas ocasiones con él, David Broncano le ha recordado que los halagos que recibe como cómico no le definen como persona.

→ @IgnatiusFarray: "Mi ansiedad es por no estar a la altura y no corresponder el afecto"



No eres tu trabajo. Esto la verdad es que es importante.https://t.co/vM03X9RJKG pic.twitter.com/PDdlN0bPes — La Vida Moderna (@vidamoderna) January 14, 2022

En resumidas cuentas, lo que David Broncano y Héctor de Miguel le recomiendan a su amigo y compañero de La Vida Moderna es que sea capaz de desdoblarse y separar lo personal de lo profesional. Siguiendo este consejo, Ignatius Farray asegura que, a partir de ahora, cada vez que alguien le diga cosas muy bonitas pensará que están dirigidas a su vena artística: "Le daré el recuerdo. No me lo tomo como que es hacia mi".

"A ti no te debería definir lo bueno que eres como cómico"

David Broncano le explica a su compañero que debería tomarse esos halagos como una parte de su labor como artesano y como parte de tu profesión. Un consejo que secunda Héctor de Miguel, quien asegura que esos halagos no son a su faceta como persona, sino a su labor como cómico: "A ti no te debería definir lo bueno que eres como cómico".

A continuación, el de Orcera le recuerda que en el escenario lo hace muy bien pero que, a partir de ahora, debería comenzar a centrarse en hacerlo bien en la vida. Por lo tanto, Héctor de Miguel y David Broncano le piden a su amigo que trate de dividir su vida con su trabajo para evitar esa ansiedad por sentir que no está a la altura de la situación.