Hablábamos en latín y no nos dábamos cuenta, pero era el idioma del kiosco. Entonces se había puesto de moda el fascículo. Al pedir un fascículo, parecíamos romanos comprando cadenas en un mercado de esclavos, pero lo que uno se llevaba era un lirón careto en una portada de Félix Rodríguez de la Fuente. Sus cuadernos de campo. La colección de El Hombre y la Tierra. Lo mismo que se vivía a plazos, se tenía a plazos. Y se aprendía por entregas. Una enciclopedia en fascículos era eso. Para conocer algo que empezaba por z había que esperar. Ahora todo es inmediato, menos la Seguridad Social. También salieron en fascículos un Quijote en cómic, y los Episodios Nacionales, de Pérez Galdós. A lo que ha pasado después, la aniquilación del tiempo, Philip K. Dick lo había llamado Tiempo desarticulado en una novela antigua. Estas cosas siempre se ven venir. Un escritor de ciencia ficción cuenta lo que nos está ocurriendo en ese mismo momento, lo que sucede es que el mundo comprende con retraso. Cuando nos hemos ha dado cuenta de qué significa ser la humanidad, hemos visto que ya era demasiado tarde. O quizá no. Nunca es tarde si se cree en algo. De razas de perros y de gatos también había varias colecciones. La diversidad no era un postulado ideológico sino el cristal de una papelería. La vida parecía siempre la misma, pero la fantasía, el entretenimiento, la cultura, eran semovientes. ¿Se acuerdan de las arenas movedizas? No había aventura en que no cayera alguien en ellas. El paso del tiempo aún se representaba mediante un reloj de arena, y así las arenas movedizas significaban todo lo contrario. Eran el tiempo desarticulado antes referido. La pandemia, la crisis..., llevamos décadas queriendo salir del fango. Nos quieren acostumbrar a él, pero el tiempo está de nuestra parte.