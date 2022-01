Suspendido el Betis-Sevilla tras el impacto de una vara en la cabeza de Joan Jordán

Es oficial. Queda suspendido el partido entre Betis y Sevilla tras el lanzamiento de una vara desde la grada que impactó en la cabeza de Joan Jordán.

Muy grave lo ocurrido durante el derbi sevillano entre Betis y Sevilla en el estadio Benito Villamarín tras el lanzamiento de una vara por parte de la afición del Real Betis. El árbitro De Burgos Bengoetxea ha suspendido temporalmente el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre los eternos rivales, que han tenido que ir rápidamente a vestuarios a vestirse con ropa de calle tras la decisión por parte del colegiado.

Esta vara, aparentemente de metal, impactó en la cabeza deJoan Jordán, jugador del Sevilla FC, tras el gol del empate de Nabil Fekir justo antes del descanso. Se encontraba de camino al centro del campo para sacar tras el empate bético cuando una vara lanzada desde la grada impactaba de lleno sobre la cabeza del mediocentro del Sevilla FC.

Será el colegiado del encuentro quien decida si se juega o no el partido, que permanece parado en estos momentos en el Benito Villamarín.

Iturralde González: "Hay que suspender el partido"

"Si ustedes no son capaces de respetar un espectáculo nos vamos y ya está. Esto no puede ser un seguimos como si nada porque no ha pasado nada. Si llega a pasar algo de verdad se suspendería. No hay que esperar a que pase algo para suspenderlo. Aquí hay que suspender. No vamos a hablar de aficiones, vamos a hablar de hechos", aseguró Iturralde González en Carrusel Deportivo.

Más tarde añadió: "Cuando le pasa al árbitro el reglamento dice que hay que suspender. Un jugador también se juega su físico. Esto se trata de la protección de un espectáculo. Si en Bilbao mañana le cae algo a un jugador del Betis, debe ser suspendido igual".