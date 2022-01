El coronavirus agranda la brecha digital entre los mayores

Una larga cola recorre una oficina de Muface. "¿Tiene cita?", repite Silvia tras una mampara desde el mostrador. Es la primera persona a la que se encuentran los mutualistas que esperan a ser atendidos. Entre ellos, una pareja ríe nerviosa mientras mira un cartel: Se necesita cita previa. "No lo sabíamos, hacía mucho que no veníamos", comentan. Como ellos, el resto de personas mayores que se superponen uno detrás de otro hasta salir por la puerta que da a la calle no han pedido cita para ser atendidos, la mayoría porque no han sabido. En España, el 40,5% de los mayores de 65 años no ha accedido nunca a Internet, según el último barómetro de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España publicado el pasado junio.

Las personas con cita previa llegan a la oficina por cuentagotas, por lo que los que no la tienen suelen ser siempre atendidos. "No me fío porque igual he solicitado esto por internet pero no vale, o lo he hecho mal", replica una mujer. Viene de otra oficina del centro donde le han dicho que allí no era. "Me tienen loca", expresa agobiada. Y es que los mayores están muy cansados. En la misma oficina la semana pasada, un mutualista cercano a los ochenta años acabó insultando y zarandeando la mampara del mostrador de Silvia, que tuvo que llamar a la policía. "Les obligan a pedir cita previa y no tienen medios para poderlo hacer. Es francamente penoso. Son personas, no números", indica la trabajadora.

Fuera, uno de sus compañeros se toma un respiro. "Me parece un absoluto disparate. Es la deshumanización absoluta de la atención al público a todos los niveles. A la gente más mayor le están dejando de lado completamente. Me parece bastante injusto y arbitrario", expresa. Unas calles más abajo, un señor mira extrañado a una máquina en la sucursal de un banco. "No hago nada por internet. Lo que no conozco ni veo, no me gusta", explica. Es la segunda vez que intenta pagar una multa. Como hoy no le permitan pagarla personalmente, le va a decir "al del banco" que vaya a su casa "a buscar el dinero".

La pandemia ha provocado el 'boom' de lo digital. Según un informe en abril de Salesforce, el 70% de los directivos de grandes empresas en España ha acelerado sus planes de digitalización con la Covid-19. Y en el ámbito internacional, el 72% de los ejecutivos entrevistados para la consultora EY declararon en marzo del 2020 que habían puesto en marcha la transformación digital de sus empresas.

El coronavirus ha agrandado la brecha digital entre los mayores, y Antonio se dedica a intentar reducirla. Desde un ordenador de escritorio, este ingeniero se dedica a dar clases de informática a través de Superprof, un portal de clases particulares en España que cuenta con más de 200.000 profesores en más de 1.000 materiales diferentes.

Desde una improvisada “aula” en uno de los cuartos de su casa, Antonio, sin mover el ratón, observa como un cursor se mueve alrededor de su pantalla. Pincha en iconos. Abre documentos y páginas de internet. De fondo, una voz repite los pasos: “había que pinchar aquí, y aquí también”. “¡Muy bien, Isabel!”, contesta Antonio contento. Isabel, a sus 65 años, decidió que era buen momento para estudiar psicología, pero no sabía casi nada de informática y todo lo tiene que hacer a través del campus virtual de la universidad, por lo que decidió aprender. Desde hace un año, recibe clases online. Utiliza su ordenador desde Valencia y comparte su pantalla con Antonio, que le supervisa todo lo que está haciendo y enmienda los pocos errores que va cometiendo.

“Ahora me manejo mucho mejor. Voy lenta, pero ya se desenvolverme un poco. Antes era todo oscuridad”, explica mientras publica en el portal virtual un trabajo reciente sobre una parte de la psicología. Para Isabel, expresa agobiada, esta barrera digital le “ralentiza muchísimo” y le genera “incertidumbre, inseguridad y estrés”. La respuesta a esto la tiene su profesor, Antonio: “La digitalización ha ido demasiado rápido para ellos. No se les ha habilitado una forma para que tengan un proceso para aprender a desenvolverse. Nosotros, al ser nativos tecnológicos, tenemos una intuición que ellos no tienen”. Pese a esa “falta de intuición”, Isabel sortea con nota los obstáculos que Antonio le va poniendo y termina la clase. “¡Mira qué bien, ya se hacer más cosas! ¡Gracias, Antonio, y hasta el próximo jueves!”, se despide contenta.