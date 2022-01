Santiago Roncagliolo y sus cruasanes bajo cero

En Barcelona no estamos acostumbrados al frío. Y hoy hace mucho frío. Por eso, cuando llego a casa de Santiago Roncagliolo y me ofrece un café y un cruasán, y digo que sólo café, gracias, se gira y me dice: "Tú te vas a comer un cruasán porque he ido a comprarlos recién hechos con esta temperatura bajo cero". Así que empezamos el domingo con estos "cruasanes bajo cero" y una conversación muy cálida y divertida. Todo muy rico.

El escritor peruano vive desde hace más de veinte años en Barcelona, no por su ambiente cosmopolita o porque otros escritores latinoamericanos se hubieran instalado aquí antes. "Es por mi esposa" que es de aquí y aquí vive con sus dos hijos un chico de 13 y una niña de 10". Esperábamos un desayuno más peruano porque confiesa que a diario suele empezar el día con una tostada y aguacate. Cuando llegó todavía no era "cool" comer aguacate y nos cuenta que la quinoa en su Perú natal era la comida que les daban los padres para castigarles: "La primera vez que comí quinoa glamourosa fue en Nueva York", se ríe. Normalmente el plan de un domingo en su casa es no hacer nada: "Salimos hacia mediodía con los niños, pero básicamente disfrutamos unos de los otros sin hacer grandes planes".

Su último libro "Y líbranos del mal" (ed.Seix Barral) toca asuntos tan actuales y espinosos como la pederastia en la iglesia, pero también es una indagación de la figura paterna. Su padre, el periodista, exministro de exteriores y ex embajador peruano, Rafael Roncagliolo, falleció de COVID-19 el pasado mes de mayo. "Mi padre decidió morir, porque ya tenía tantos problemas de salud que pensó que no quería morir en el pasillo de un hospital saturado y dijo... voy a morir en mi casa que es lo más maduro". Nos cuenta que es muy difícil de aceptar siempre algo así, pero más cuando estás a 10 mil kilómetros de distancia porque "tienes la sensación de que no estás donde deberías estar". "Perder a uno de tus padres es como cuando te amputan un miembro", compara, "lo sigues sintiendo". Él sigue queriendo llamar a su padre para comentar las últimas noticias de la política latinoamericana tal y como solían hacer.

La pandemia ha pillado a Santiago Roncagliolo escribiendo guiones. Dos de los proyectos van a estrenarse en los próximos meses. Uno es la adaptación cinematográfica de su novela "La pena máxima". Dice con humor que en este caso ha sido él mismo el que ha destrozado su novela para convertirla en guion. Y la segunda es una producción norteamericana-mexicana basada en una novela de Bernardo Esquinca "muy mexicana, muy oscura. Me encanta", que se titula "Toda la sangre".