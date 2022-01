José Bordalás, entrenador del Valencia, ha afirmado tras la victoria (0-1) ante el Atlético Baleares en los octavos de final de la Copa del Rey, que el partido disputado en el Estadio Balear no le había gustado: "No haré valoraciones, me quedo con el resultado", zanjó con un tono algo enfadado después del partido de sus jugadores en los octavos de final de la Copa del Rey tal y como se ve en el siguiente vídeo.

"Lo más importante es pasar (a los cuartos de final del torneo copero), me quedo con ello; lo demás lo olvidamos. Nos enfrentamos a un rival complicado, que venía de eliminar a dos primera división (Getafe y Celta) y que con su público presiona, como es normal", señaló.

Bordalás añadió que "lo más importante" por ahora es "recuperar a los jugadores que están de baja". Más tarde añadió: "Hemos tenido que alinear a jugadores del filial en un equipo muy mermado por las bajas; a Gayá quise darle minutos porque venía de una lesión y es un chico que ha sufrido varias recaídas", explicó.

El técnico del Valencia, asimismo, tuvo palabras de elogio para el central colombiano con pasaporte español Christian Mosquera, que hoy debutaba en el primer equipo. "Ha sido el mejor, sin duda", remarcó José Bordalás