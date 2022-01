Lopetegui: "Me parece lamentable que jugadores del Betis sean capaces de hacer esos comentarios"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, se mostró muy molesto con lo sucedido en las últimas 24 horas en el derbi sevillano. Tras el aplazamiento de ayer después de que una barra impactara en la cabeza de Joan Jordán, hoy el equipo de Lopetegui ha sido derrotado por el Real Betis gracias a un gol de Canales.

Cuando se le preguntó sobre las críticas de varios jugadores del Betis, Lopetegui fue contundente. "Lo primero, felicitar al Betis. Lo segundo, el acto vandálico de ayer no representa a la afición del Betis, energúmenos hay en todos los lados", comenzó diciendo el entrenador del Sevilla. "Pero lo tercero, y ahí elevo el tono un poco, en este país tenemos la piel muy fina para muchas cosas y me parece bien", comentó Lopetegui, que llegó a mencionar agresiones por homofobia y violencia de género.

"Poner el foco en lo que no toca me parece un acto lamentable. Hay que poner el foco en cómo está Jordán, que hoy está en casa, que llegó con 16,13 de tensión al hospital, que tiene un traumatismo cranoencefálico y estaba mareado. Me parece lamentable que compañeros sean capaces de hacer esos comentarios. Luego cuando pasa algo todos nos rasgamos las vestiduras, todos tenemos responsabilidad", continuó el entrenador sevillista.

"O condeno o no condeno. El 'es que' a mí me toca los cojones, con perdón. La afición del Betis no está representada por ese energúmeno. Pero Jordán no está en el campo, y él no puso la cabeza ni tiró eso. El agredido es perjudicado porque no puede jugar hoy. Había posibilidades de jugar en otros días", sentenció un Lopetegui visiblemente enfadado.

Sobre jugar hoy, Lopetegui fue claro. "Podríamos no habernos presentado, pero lo hemos hecho y hemos tratado de competir. Si no te presentas, te eliminan de esta Copa y de las siguientes. Tenemos muchas dificultades en forma de bajas, pero lo hemos afrontado con una buena actitud. Ellos han tenido su ocasión y la han aprovechado, nosotros no".

"Ahora tenemos que bajar el nivel de intensidad, recuperar jugadores y enfocar lo que nos viene. En Copa hemos sido eliminados y toca mirar para adelante. Pelearemos, sin ninguna duda", terminó diciendo Lopetegui.

Tensos momentos entre Lopetegui y Pellegrini

Otra de las imágenes del día fue el encontronazo entre Pellegrini y Lopetegui tras la finalización del encuentro. Se pudo ver a los dos entrenadores hablando de una manera acalorada, aunque el incidente no fue a más.

"No voy a trasladar una conversación privada, no voy a hacerla pública", dijo al respecto Julen Lopetegui en su caliente rueda de prensa tras ser preguntado por el incidente con el entrenador del equipo rival, Manuel Pellegrini.