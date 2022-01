La polémica del día

Nunca hemos llegado a comprender la lógica económica que lleva a grandes empresas privadas a prejubilar a trabajadores veteranos, pagándolos durante años una nómina más o menos menguada por no trabajar. Pero lo que hoy conocemos gracias al diario Ara desborda nuestra capacidad de entendimiento. Resulta que el Parlamento de Cataluña paga a 21 funcionarios nóminas que van de los 4000 a los 10000 euros por no trabajar. Se benefician de un régimen especial llamado “licencia por edad”. Las dos únicas condiciones: tener 60 años y haber trabajado más de 15 en la Cámara catalana.

La situación encierra una polémica múltiple. La sinrazón de remunerar un trabajo no realizado, la discriminación positiva de estos privilegiados respecto al resto de funcionarios, el hecho de que se produzca en la institución que tiene el poder de legislar y el no menos relevante de que se haga con cargo al presupuesto, es decir, que se financie con los impuestos de ciudadanos que deberán cumplir las estrictas condiciones requeridas para disfrutar de la jubilación. Parece que la Mesa del Parlament acordó en diciembre corregir la situación, pero la corrección no tendrá efectos retroactivos y los 21 felices funcionarios seguirán percibiendo la nómina que retribuye su inactividad. Lo más sorprendente es que cuando se tomó la decisión no sonaran todas las señales de alarma ante tal evidente despropósito.