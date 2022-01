El día después del polémico derbi andaluz: "Cánticos con el mareo, lo de Guardado... todo está radicalizado"

Este fin de semana se disputó el derbi andaluz de Copa del Rey. Tuvo que jugarse en dos actos. En el minuto 39' de partido, tras un gol olímpico de Nabil Fekir para empatar el partido, una barra de PVC impactó en la cabeza de Joan Jordán, futbolista del Sevilla, y el partido terminó aplazado. Los 50 minutos restantes se disputaron al día siguiente en el Benito Villamarín, pero sin público. Ahí un gol de Canales dio el pase a los cuartos de final a los verdiblancos, pero no acabó con la polémica. Las imágenes de Andrés Guardado en la celebración del pase, los tuits del Tello, las palabras de Lopetegui en rueda de prensa... Los ánimos están encendidos en Sevilla y la 'Barra Libre' de SER Deportivos lo ha analizado:

Chazarri: "Sevilla está encendida. Muy enfadada la afición del Sevilla porque considera que no ha tenido un buen trato por parte de la Federación que le obligaron jugar sin su futbolista agredido, Jordán, aunque luego es verdad que recuperó a Koundé y Acuña. Y el beticismo muy feliz aunque creo que hay gente que se ha pasado un poquito con la celebración. El derbi ha terminado porque ha pitado el árbitro pero por las calles se sigue jugando. Ha enfadado mucho la celebraciones de Guardado tirándose una botella de agua y cayéndose... los cánticos con el mareo y Joan Jordán o dirigentes del Betis burlándose. Se echa en falta mejor estilo para celebrar esta victoria que por su puesto ha sido muy importante para el Betis".

"En el Betis nadie se cree el mareo de Jordán, pero el único hecho que vimos claramente es que se produjo una agresión clarísima y que el palo cayó en la cabeza de Joan Jordán. A partir de ahí son todos suposiciones".

"No nos creemos el mareo de Joan Jordán y sí nos creemos lo que dicen los jugadores del Betis que escucharon en la banda. Yo no he visto imágenes que demuestren eso. Todo se habla con la bufanda en el cuello y el debate está muy radicalizado y cada uno tira para su lado".

Diego González: "Si luego los propios interesados actúan de esta manera deslegitimar todo lo que queremos hacer. Damos la razón a los energúmenos".

Pedro Fullana: "Los protagonistas de este circo no pueden pedir más respeto al entorno. Si los propios jugadores se faltan al respeto con lo que había pasado, entonces por qué piden luego respeto a periodistas y hablan del entorno en ciertos momentos de la temporada. Las faltas de respeto en el campo son inadmisibles".

"Las bufandas las tienen que llevar los aficionados, no los jugadores ni los directivos. A partir de ahí hay un hecho concreto que es el que ha sucedido. Parece que estamos juzgando si es más o menos dañino para le jugador, es el hecho, es muy grave lo que ha pasado. Todo el fútbol debería ir de la mano. Que LaLiga y la Federación no vayan de la mano ni en estas es para que se lo hagan mirar. Están perjudicando al fútbol a la hora de tomar decisiones en un hecho tan grave como el que sucedió en Sevilla".

Javier Herráez: "Lo que más pena me da es que nadie ha sumado. Con Julen Lopetegui tengo muy buena relación pero se pone nervioso. Han restado todos y los jugadores más. Afortunadamente era una barra de PVC pero otro día puede ser una barra de hierro y te quedas en el sitio".

Jordi Martí: "¿Estamos seguros de que en todos los campos todos los presidentes han hecho el mismo esfuerzo que Florentino y Laporta? ¿Se mantienen en esas gradas de animación grupos que incluso están enfrentados entre ellos? Este asunto de las gradas de animación y los grupos violentos, siendo en algunos casos un gallinero con enfrentamientos entre ellos mismos me parece que sigue siendo asignatura pendiente para muchos clubes".