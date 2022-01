Penélope Cruz: ''Hace diez años era imposible encontrar una película así"

En medio del Me too, la actriz Jessica Chastain se preguntó si no tendría éxito una película de acción, mamporros y salvadores del mundo pero protagonizada por un grupo de mujeres. Lío a Penélope Cruz y a otras actrices de distintas procedencias, pero que habían trabajado en Hollywood para rodar Agentes 355. De modo que al proyecto se sumaron la alemana Diane Kruger, la británica Lupita Nyong'o y la china Fan Bingbing.

Grandes actrices de su generación reunidas para esta película, dirigida por Simon Kinberg ('X-Men: Fénix oscura') que consiste en un grupo de espías unidas para salvar al mundo de los malos. Hay tráfico de drogas, traiciones, amor, asesinatos y un discurso sobre la maternidad. Destacan también en el reparto Sebastian Stan y Edgar Ramirez, que sirven de secundarios para las aventuras de las protagonistas

La intérprete española está ahora mismo haciendo promoción en Estados Unidos de este blockbuster y presentando Madres paralelas, la película de Almodóvar con la que ganó en Venecia la Copa Volpi a mejor actriz y con la que está logrando algunos premios en Hollywood. "Me acosté súper temprano y tenía un mensaje de Pedro, y de todos mis amigos y fue tan bonito, que me llevé una alegría tremenda", cuenta de cuándo se enteró de que había ganado el premio de la crítica de Los Ángeles.

Sobre la película de acción, dice Penélope que tenía muchas ganas de trabajar con Jessica Chastain y el resto de actrices. "Me llamaron muy al principio cuando solo era una idea y me preguntaron qué me gustaría hacer dentro de este género y yo dije que un personaje que refleje el pez fuera del agua. Es algo que yo no he visto muchas veces en el género de espionaje, siempre me da la sensación de que todos saben hacer de todo, taekwondo, yudo, kárate, armas", explicaba la actriz.

De hecho, interpreta a la única de las cinco que no es espía y que se ve arrastrada por las demás. "Yo propuse hacer a esta mujer que es muy buena en lo suyo, una psicóloga, pero nada más. Esto aporta algo de humor a la película, porque mucha gente se puede sentir identificada con la que sale corriendo y se tapa la cara con el bolso", añade. Graciela es su personaje, una psicóloga colombiana que trabaja para atender a los agentes del servicio secreto colombiano. "Hay un arco en el personaje y la historia, dudo mucho que si la película tiene una segunda parte, estoy segura de que ya querrá volver", dice Penélope Cruz que vuelve a bordar el acento colombiano. "Me encanta poner acentos y es que el acento colombiano me encanta todavía más".

La película es una reivindicación del poderío femenino y una demostración de que las mujeres también pueden hacer una película bestia, salvaje y de acción o juntarse y apoyarse para salvar el mundo. "Es un mensaje que es agradable recibirlo y que también es una de las razones por las que quise hacer la película. Miras atrás y hace quince o diez años era imposible encontrar algo así, este género con protagonistas femeninas que son ellas las que salvan el mundo. Sin poner al hombre como el malo", reflexiona la actriz.