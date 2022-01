José Luis Martínez Almeida: "Djokovic entrará en España en función de la normativa del Gobierno de la nación"

Tras el revuelo que se ha montado en torno a sus palabras sobre la participación de Novak Djokovic en el Mutua Madrid Open, José Luis Martínez Almeida ha comentado en 'El Larguero' sus declaraciones, tratando de aclarar el embrollo que se ha formado sobre el "reclamo" que suponía su presencia en el torneo.

Parecía que el tema Djokovic se había terminado, pero usted se ha encargado de que no se termine.

"(Ríe) Me han preguntado sobre qué pasaría con Djokovic en el Madrid Open y me he limitado a decir una cuestión clara: entrará en España en función de la normativa del Gobierno de la nación. Su comportamiento para entrar en Australia ha sido muy poco ejemplar y no ha sido capaz de decir la verdad ni en el formulario de entrada. Entiendo al gobierno australiano en su decisión, pero en el caso de España será el gobierno el que decida si entra o no. El lío viene cuando digo que, si se cumpliera la normativa, tener a Djokovic sería un buen reclamo. Se ha dicho que quiero invitar a Djokovic a Madrid, y no es así. La normativa ATP dice que el Mutua Madrid Open pueden jugar los 48 mejores jugadores del mundo; por tanto, no es una cuestión mía. Esto es lo que me limito a decir: uno, depende del gobierno de la nación; dos, su comportamiento en Australia no ha sido bueno; y tres, si cumple toda la normativa, no nos podemos olvidar que hablamos del número 1 del mundo".

Se ha montado revuelo por la segunda parte de su declaración. Se ha dicho que quizás no era un buen momento para mencionar a Djokovic como un 'buen reclamo'. Hay quién dice que no se puede hacer un reclamo de un deportista antivacunas. ¿Cree qué hay que matizar algo?

"Pienso que, cuando hablamos del comportamiento de Djokovic, estamos de acuerdo en que ha sido muy poco ejemplar. Tiene mucha repercusión a nivel mundial y muchos chavales le siguen. En ese sentido, no me refería a él como un reclamo ni ensalzo lo que ha hecho, sino que, desde un punto de vista exclusivamente deportivo, tener al número uno hace mejor al torneo. Además, nadie puede dudar de mi posición en cuánto a la vacunación. Desde el primer momento animé a todo el mundo a que se vacunasen porque es el camino más corto para vencer a la pandemia, aunque asumo que una opinión sobre este tema puede ser muy sensible. Insisto: tendrá que cumplir las normas como no ha hecho en Australia y no puede ser un reclamo desde el punto de vista de la vacunación, sino por su rendimiento deportivo".

En Cataluña hay un pasaporte COVID. ¿Le parecería bien qué en la Comunidad de Madrid se instaurase un pasaporte COVID y que, al margen de lo que pensase el Gobierno, fuese la propia comunidad la que dijese si un deportista puede entrar?

"Creo que el debate del pasaporte COVID no se puede hacer con personas en concreto, sino con un carácter general. La Comunidad de Madrid ya ha afirmado que no cree que corresponda establecer ahora el pasaporte COVID y, por tanto, poco debate más puede haber al respecto. Siempre he dicho que confío en las autoridades sanitarias y en la Comunidad de Madrid han hecho las cosas bien en la gestión de la pandemia. Si las autoridades no lo ven necesario, yo comparto su opinión".