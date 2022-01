¿Qué le espera a Djokovic? Estos son los únicos torneos que podría jugar si no se vacuna

Novak Djokovic podría jugar a día de hoy el Mutua Madrid Open. "El Ministerio de Sanidad le permite entrar al país por ser deportista de alto nivel con test negativo o infección previa", asegura Álvaro Benito tras la consulta de la SER a Sanidad sobre este caso. El tenista serbio tiene un certificado de recuperación que tendría vigencia hasta mediados del mes de junio por haber pasado el COVID en diciembre. Por lo tanto, por tiempo de vigencia de ese documento, sería válido para participar en el torneo que se celebrará en la capital española a mediados de mayo. A esto hay que añadir que la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras comunidades autónomas, no exige certificado COVID. La ATP, por su parte, tampoco exige vacunarse de manera obligatoria a los tenistas.

La Comunidad de Madrid

El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, confirmó en El Larguero la información expuesta por Álvaro Benito. "¿Si Djokovic jugará el Mutua Madrid Open? No lo sé, depende de él. Hoy por hoy sí podría", aseguró Zapatero en El Larguero. Además, también se refirió al pasaporte COVID: "Nosotros hace como un mes dijimos que no nos parecía bien. Es por una razón estrictamente técnica: vacunado también te puedes contagiar, entonces nos parecía que podía dar una sensación de falsa seguridad a los que estuviesen en un recinto con pasaporte COVID y no nos parecía una herramienta útil".

Este martes, sin embargo, el consejero Enrique Ruiz Escudero, ha defendido una posición contraria a la que defendió su viceconsejero. "Yo no dudo de la calidad tenística de Novak Djokovic, eso está contrastado, pero desde el punto de vista sanitario, no podría jugar en Madrid si no está vacunado, ya que las normas sanitarias están para cumplirlas", ha asegurado Escudero.

Lo que podría jugar Djokovic

🚨🎾 Informa @alvarobenitolb: ¿Qué torneos podría jugar Djokovic sin vacunar? A 17 de enero



GS

✅ Wimbledon (Varias PCR negativas + 10 días cuarentena)

✖️Australia, US OPEN y RG



Masters 1000

✅ Madrid y Roma

✖️ Indian Wells, Miami, Cincinatti, Montreal, Montecarlo, Paris-Bercy pic.twitter.com/a31Zug8wOT — El Larguero (@ellarguero) January 17, 2022

El número uno del mundo del tenis, Novak Djokovic, llegó este lunes a su Belgrado natal dos semanas después de que aterrizase en Australia. Tras más de 10 días en territorio australiano en los que le negaron el visado en dos ocasiones y en los que sus abogados batallaron legalmente por que pudiera disputar el Open de Australia, el serbio fue finalmente deportado y aterrizó en su país.

Álvaro Benito aseguró en El Larguero que, a día de hoy, y de acuerdo con la legislación vigente a día 18 de enero, Wimbledon es el único Grand Slam que podría disputar Djokovic. Le requerirían varias PCR negativas y 10 días de cuarentena en Inglaterra. US Open, Open de Australia y Roland Garros ya le han cerrado las puertas si no está vacunado. Esto en cuanto a Grand Slam.

Respecto a los Máster 1000, Djokovic también debería modificar y mucho su calendario. A parte del Mutua Madrid Open, podría disputar otro Máster 1000, el de Roma. Ni Indian Wells, ni Miami, ni Cincinatti, ni Montreal, ni Montecarlo, ni Paris-Bercy verán a Djokovic si decide mantener su decisión de no vacunarse.