Héctor Gómez: "Confiamos en que se convalide la reforma laboral en los términos establecidos"

El portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha sido entrevistado este martes en Hora 25 en el día en el que la Cadena SER ha informado que Pedro Sánchez ha reequilibrado el poder en Ferraz, y ha puesto en manos de la vicesecretaria general Adriana Lastra algunas competencias que hasta ahora estaban en manos del secretario de organización.

Sobre este tema y sobre otros temas de actualidad como las negociaciones con los grupos parlamentarios para dar el visto bueno a la reforma laboral pactada con los agentes sociales, la nueva ley de seguridad ciudadana, el voto de los socialistas europeos a la nueva presidenta del Parlamento Europeo o la polémica de Novak Djokovic ha hablado Gómez en su entrevista en Hora 25.

El fiscal del tribunal de cuentas tomará su decisión. Vamos a seguir trabajando por la convivencia en Cataluña.

Estamos hablando de una reforma extremadamente válido. Es un acuerdo que fortalece la realidad social en nuestro país. Atiende a las dos principales necesidades del mercado laboral: la precariedad y la temporalidad. Hemos hecho una ronda de contactos con los grupos parlamentarios. No hemos cerrado todos los contactos y se van a dar las condiciones para aprobarla.

Queda mucho camino de aquí a la convalidación y hay que poner en valor lo acordado. Con los ERTE, la simplificación de contratos... Queda mucho por trabajar pero tengo la confianza en que prevalezca el sentido común y modernicemos el mercado laboral.

Ha quedado claro. El objetivo es cerrar el acuerdo en los términos establecidos en el diálogo social. Seguiremos trabajando. El espectro temporal es amplio y seguiremos trabajando.

En la hoja de ruta tenemos michos desafíos que tratar. Es muy importante, por encima del debate político, es poner en valor los términos del acuerdo. Tenemos que convalidar el decreto y a partir de ahí son muchos los desafíos y tenemos dos años de legislatura para tramitarlos.

Confiamos en que se convalide el decreto en los términos pactados. Confiamos en sacar el decreto en estos términos y estamos en un intenso trabajo de grupo y de Gobierno.

El propósito es hablar con todos los grupos. El diálogo siempre es importante y llegará esa comunicación (con Ciudadanos). Hablaremos con todos los grupos parlamentarios. Estamos dialogando ahora con determinados grupos pero cuantos más apoyos tengamos saldrá con más apoyo la reforma.

Con Garamendi hablamos de muchos temas. Se ha hablado poco de la ley de FP. Es un logro sin precedentes. Hablamos de la realidad de los sectores productivos, de turismo, de la reforma laboral y de respetar los acuerdos del diálogo social.

El presidente de la CEOE es discreto y ha trasladado que es muy buen acuerdo, como han dicho los líderes de CCOO y UGT pero entiende que es muy bueno para España. En esa línea debemos estar los grupos parlamentarios.

Nada me sorprende. Tenemos una obligación en el grupo y en el Gobierno que es trabajar para impulsar medidas para la ciudadanía y si existe una relación entre el líder de la patronal y el de la oposición pues... sin más. Nos gustaría que ese respeto (de Casado) lo mostrara en la Cámara y no usara el insulto y torpedeara la acción del Gobierno. No entendemos esa deriva de confrontación y llevando al ámbito judicial leyes que no se han leído.

Hemos intentado involucrar al PP en España y en Europa en la gestión de este gran logro (los fondos europeos). Claro que se le ha brindado al PP la posibilidad de acordar y de unirse, pero decidieron votar en contra del decreto. ¿Qué podemos esperar del PP? Esperamos un cambio del PP.

Los comisarios europeos se han mostrado favorables en la gestión que está haciendo España. Lo que no se entiende por qué el PP dice lo contrario que defiende en Europa.

La nueva presidenta del Parlamento Europeo debe seguir la senda de trabajo ya iniciada y el Partido Socialista en Europa también respeta los acuerdos en las instituciones. Nosotros priorizamos la estabilidad de las instituciones. Los acuerdos de la Eurocámara se tienen que respetar aunque no estén de acuerdo con las decisiones tomadas.

Estamos trabajando en ponencias sobre la ley mordaza. queda mucho trabajo por hacer y confiamos en alcanzar un acuerdo amplio para que sea una realidad. Es un compromiso del Gobierno. Los trabajos de la ponencia continúan y veremos una salida en la tercera o cuarta semana de febrero.

Tenemos que movernos en el marco establecido en la UE (en las devoluciones en caliente). Hemos vivido situaciones en España en las que se ha gestionado correctamente y vamos a seguir trabajando en el bienestar y la seguridad de las personas que cruzan las fronteras. Se respetan los derechos humanos siempre. Se ha hecho un trabajo importante con Marruecos, lo ha explicado Marlaska en numerosas ocasiones y el Gobierno ha sido un ejemplo en el trabajo con muchos países.

Lo que nos motiva es acabar con la desigualdad social y por eso aprobamos el ingreso mínimo vital o usamos herramientas como los ERTE. Los que hablan de "paguitas"... Nosotros lo consideramos una herramienta. Siempre hemos trabajado en la redistribución de la riqueza. Todo tiene su curso y tenemos trabajo por delante. El objetivo es terminar la legislatura con indicadores muy inferiores.

Esto es el funcionamiento correcto de los partidos y entre compañeros. Todos y cada uno de los compañeros de la dirección federal y del grupo es trabajar, trabajar y trabajar. Cada uno en su campo y con sus competencias para trabajar de la mejor forma posible. Esto tiene la importancia que tiene dentro del funcionamiento de una organización.

Djokovic es un magnífico tenista. Me gusta más Nadal, pero ha echado un pulso. Creo que puede jugar si cumple las normas del juego como las cumplen todos los ciudadanos. No podemos entrar en el debate de si es reclamo o no. Claro que puede venir, pero que se vacune y que dé ejemplo como figura del deporte que es.