Lorenzo Damiano: de no querer vacunarse a pedir perdón al Papa

Lorenzo Damiano es un hombre arrepentido. Un traidor, para otros. En Italia, esas expresiones se han usado habitualmente para los que se apartaban de la mafia y decidían colaborar con la justicia. Pero esta vez no se trata de la historia de un mafioso, sino de un activista que despotricó contra las vacunas, hasta que la Covid lo llevó a un hospital. Cuando su situación se complicó, decidió grabar un vídeo en el que decía: "La ciencia te salva". Ahora, ya fuera del hospital, revisa esas imágenes y reconoce que le cuesta verlas: "No quiero volver nunca al hospital. Cuando veo las imágenes todavía siento miedo. Yo me jugué la vida, por eso quiero que mi testimonio sirva: "Dejad a la ciencia en paz. Vacunaos y basta". Lorenzo Damiano decía a todo el que quisiera escucharle que la vacuna era un suero experimental y que sería conveniente que se juzgara a todos los que promovían la vacunación contra la Covid-19, como se hizo en Nuremberg contra los las principales figuras del Estado y del Ejército nazi.

Damiano, en declaraciones a Hora 25, cuenta que comprendió su error cuando vio que su mujer, con la pauta completa, apenas tenía un poco de tos. Una semana después del contagio, él estaba camino del hospital. "En ese momento, me di cuenta que no debí haber menospreciado una cuestión tan seria", reconoce desde Conegliano. Hace unas semanas recibió el alta del hospital y y desde entonces Damiano ha empezado a pedir perdón a políticos, periodistas, médicos y a todas aquellas personas a las que ridiculizó. En su lista de agraviados incluye al Papa Francisco. Él le criticó por hacer suyo el discurso de la Organización Mundial de la Salud porque sostenía que el papel de la Iglesia no era entrar en el debate sobre la vacunación.

¿Pero cómo es posible que él se convirtiera en un activista contrario a la vacunación? Él señala a los debates televisivos. Para entender a qué se refiere, basta con ver un fragmento de un debate en horario de máxima audiencia en la televisión pública italiana (https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/cercopiteco-mascalzone-lite-furibonda-tra-scanzi-e-contri-sul-covid-volano-gli-insulti/403783/404495)). La presentadora pierde los papeles, mientras un ex consejero de la Rai critica la vacunación y un periodista le reprocha su discurso. Es uno de los ejemplos más claros del tiempo que dedican los programas de actualidad a invitar a famosos contrarios a la vacuna, pero se pueden encontrar decenas de ejemplos semanales en cadenas públicas y privadas. "En estos programas ves a cantantes, políticos, personas de la cultura, médicos, epidemiólogos. Unos a favor y otros en contra. Y uno en casa, ve estos programas y no sabe qué pensar". Damiano no quiso ni encender la televisión cuando estaba recuperándose en el hospital, no quería escuchar a los que negaban el virus o la eficiencia de la vacuna. Ahora, incluso, pide que se prohíban este tipo de debates. Ajeno a las polémicas, Damiano reconoce que los que le apoyaban no aceptan su cambio de opinión, pero no quiere decir qué crítica le ha dolido más. En ningún caso, dice, se ve a sí mismo como un traidor. "Si alguien me ha escuchado ahora y se ha salvado la vida, soy muy feliz".