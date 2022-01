Joaquín Estefanía

La cara oculta de la recuperación. Cáritas, la organización de la Iglesia Católica a la que casi siempre se quiere reducir el presupuesto acaba de hacer público un informe sobre la cara oculta de la recuperación, la de quienes se quedan atrás, quizá de modo definitivo. Casi millón y medio de jóvenes entre 16 y 34 años están excluidos del sistema. En el conjunto de la población son 6 millones de personas las excluidas. A los efectos negativos de la Gran Recesión se añaden los de la COVID, dos crisis mayores que padecerá una generación. Nunca habían concurrido tantos sufrimientos concentrados en tan poco tiempo. El Ingreso Mínimo Vital, una de las armas fundamentales diseñadas contra esa exclusión, no alcanza determinados colectivos vulnerables y plantea condiciones de acceso injustas y de difícil cumplimiento. La desigualdad sigue corriendo sin parar. El informe de Cáritas muestra que las administraciones públicas no llegan a cubrir las necesidades de los más indefensos. Lo que abre otra dimensión de las políticas públicas, aunque la economía vuelva a la normalidad. Muchos ciudadanos ya no lo harán.