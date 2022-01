La opinión de Carles Francino

Es posible que estemos tan saturados, tan hartos y tan frágiles después de casi dos años de pandemia que lo más valioso ahora mismo quizás sean los pequeños gestos. Y los buenos sentimientos, también. Porque de discursos grandilocuentes -y vacíos- y de mala leche ya tenemos el depósito lleno. Tal vez eso explique que una camarera de Barcelona haya pedido que sea obligatorio por ley saludar cuando se entra en una cafetería.

Su mensaje ha llegado al buzón del lector del diario ‘La Vanguardia’ y ahí plantea algo muy obvio: que no es lo mismo entrar diciendo “¡Un café!”… no es lo mismo que “¡Hola! ¿Me darías un café, por favor?”. “aquí todo cambia -explica ella en el mensaje- : cambia la energía con que haremos el café, cambia el humor con el cual seguiremos atendiendo al próximo cliente, cambia nuestra cara que dejará apreciar una sonrisa detrás de la mascarilla y cambian nuestros pensamientos que vislumbrarán un halo de luz en la oscura rutina laboral”.

Sé que estas palabras, en un día donde los datos vuelven a confirmar el enorme agujero de desigualdad y pobreza que tenemos en españa, pueden sonar a cosa menor; y posiblemente lo sean. Pero a mi me enseñaron que con el “por favor” y el “gracias… se puede llegar al fin del mundo. hombre, eso en concreto ya no lo tengo tan claro, igual es un pelín exagerado. Pero sí creo que los días y la vida -nos vaya bien, mal o regular- pueden ser mejores simplemente con algo de cordialidad. Y de educación. Yo me lo pensaría porque la verdad es que no están los tiempos para desperdiciar nada.