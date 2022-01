Sánchez Arévalo, sobre su nueva serie de Netflix: "La he hecho para mi novia, me ha inspirado mucho"

Cinco chicas frente al espejo, rapándose la cabeza. Son amigas, y una de ellas acaba de ser diagnosticada con cáncer, pero todavía no sabemos cuál de ellas. Así comienza ‘Las últimas de la fila’, la primera serie de Daniel Sánchez Arévalo, que además se inicia de la mano de Netflix en este “universo 100 % femenino”, como ha contado en La Ventana de la Tele.

Universo femenino

Mucha de la inspiración de la serie viene de su pareja: “Es una serie que he hecho para ella, me he inspirado mucho en ella y en su círculo de amigas. Me ha ayudado a configurar un equipo de cinco chicas reales”.

“Yo recuerdo el día que le conté toda esta historia, y vi cómo se le encendían los ojos”, ha contado. “Ella ha sido mi showrunner básicamente, ella se leía los guiones, me echaba la bronca y me criticaba y me decía ‘tienes que contar esta historia’”.

La historia es definitivamente original, dejamos que él la explique con sus propias palabras: “Son treintañeras pero son mejores amigas desde el colegio. Todos los años se van una semana de vacaciones juntas. En este viaje, como hay unas circunstancias especiales, hay dos reglas de oro. No se habla del cáncer, con lo cual hasta la última secuencia del último capítulo no sabes cuál de ellas es la que lo tiene, y deciden hacer un juego entre todas es que cada una escribe algo que le gustaría hacer si supiera que le queda poco tiempo”.

Cada episodio se abre uno de los papeles, lo que precipita el desarrollo de la trama, que el director espera transmita “algo de catarsis, de liberación, de enfrentarse a aquello que nunca te has enfrentado en la vida”.

Pasos previos en el cine

El director y guionista tiene a sus espaldas una carrera estelar en la gran pantalla, su debut ‘Azul oscuro casi negro’ le valió tres premios Goya: Mejor director Novel, Actor de Reparto para Antonio de la Torre y Actor Revelación para Quim Gutierrez.

A pesar de un reconocimiento del sector tan temprano, Sánchez Arévalo opina que el éxito de verdad “siempre tiene mucho que ver con que a alguien le llegue, que alguien me escriba, o se me acerque y me cuente cómo esa experiencia le ha transformado, o le ha tocado, o le ha hecho reflexionar y le ha cambiado. Yo me quedo con eso, con esas pequeñas cosas de la vida que te regalan”.

Antonio de la Torre, actor y amigo

Uno de los actores más recurrentes en sus películas es Antonio de la Torre, que aunque tiene un papel mucho más pequeño en esta serie, ha querido llamar por sorpresa a La Ventana para alabar al director y guionista.

“La primera vez en la vida que yo tengo esa sensación como actor de que un director me diga ‘vuela, que tú sabes’ fue con Daniel, esto jamás lo olvidaré”, ha recordado el actor.

“Trabajar con Dani es un ejercicio de libertad”, ha añadido de la Torre, que además tiene preferencia por el estilo en el que trabaja como director: “Hay directores más realizadores y directores más de trabajar con actores, que tratan de darte alas y que trabajan no tanto en haz esto o aquello, sino en siente esto o aquello”.

Con este sentimiento se estrena en la pequeña pantalla Daniel Sánchez Arévalo, con una serie que promete copar los primeros puestos en las listas de producciones más vistas de Netflix.