¿Qué te parece lo de Djokovic? ¿Lo entiendes?

Es una opción personal, lo que no entiendo yo es la mentira, eso no lo entiendo. Pero mientras no perjudique a nadie, no tengo nada que decir, que haga lo que quiera.

¿Cuándo se suspende un partido quién lo decide?

El árbitro, solo el árbitro.

¿Qué le parecería a Itu un parón arbitral tras la escalada de comentarios, acusaciones y amenazas?

Ya se hizo en mi época. Creo que la falta de respeto al colectivo arbitral no es un problema social, sino de fútbol.

¿Eskorbuto o Cicatriz?

Ostras, esta es muy buena. Eskorbuto. Bueno... es que Cicatriz.... No puedo. Venga, mamá y papá.

¿Es cierto que Joaquín te preguntó en un córner si te habías casado?

Sí, en un Valencia - Barça. Yo le contesté eh. Le dije que no y me dijo 'pues no te cases, Itu'.

¿Cuándo vuelves a los terrenos de juego?

No, no, no. Para nada, ya no puedo ni menearme. Lo que echo de menos es estar con árbitros, hablar de arbitrajes...

¿Has arbitrado alguna vez al Sabadell en Primera?

No, no. No soy tan viejo.

Quisiera preguntarte si, de tu etapa de árbitro, me podrías hacer un once ideal de jugadores que has visto. Con entrenador.

Me sale un once para ganar, compensando y equilibrado. En homenaje a Paco Gento, que era un ganador. Sería Casillas, Alves, Puyol, Ramos, Roberto Carlos, Xavi, Iniesta, Zidane y Mauro Silva en el medio y Messi y Ronaldo Nazario. Con este once... cuidado.

¿Qué opinión tienes de Jacinto de Sosa?

Un mítico, no coincidí mucho con él, le podría definir como un kamikaze en el campo. No tenía red. Jacinto de Sosa era un todo o nada, no le podías decir que era tibio.

Mela Chércoles te hace un 2 en 1. Por qué en los videojuegos no hay polémicas arbitrales y por qué te gusta más la F1 que las motos si es más aburrido el coche que las motos.

No es que no me gusten las motos, pero siempre me ha gustado más la F1. No sé el por qué. Las motos me gustan, pero la F1 me ha encantado toda la vida. Respecto a las polémicas, es porque los que juegan videojuegos son más 'frikis' y esta gente pasa de polémicas (risas).

Una figura que se puede equiparar a Gento.

Iribar, Iribar. Iribar. En Bilbao Iribar... hoy en día, firma mas autógrafos que jugadores en activo. Es el santo y seña del club. Y os voy a dar una confidencia de Iribar... no le gustan mucho los árbitros (risas).