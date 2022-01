Deyna Castellanos: "Dicen que el fútbol femenino no vende, pero cómo vamos a vender si no lo promocionan"

Esta semana se juega la Supercopa femenina que cuenta con un plato fuerte como es el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, pero además se jugará otro gran partido como es el Atlético de Madrid-Levante. Con motivo de este trofeo, Deyna Castellanos, jugadora del Atlético femenino, ha pasado por los micrófonos de 'SER Deportivos', con Francisco José Delgado, donde ha criticado duramente la falta de profesionalización de la liga española femenina, así como la falta de seriedad con este campeonato. "Que sepamos la sede una semana antes y el horario... a mí me parece un poco vergonzoso", ha explicado, quien además aún no conocerán el horario de la final en caso de jugarla. "La Selección de España en este momento es una de las mejores selecciones que para mí es candidata a ganar el próximo Mundial y que la Liga no sea profesional, que de paso hagan este tipo de cosas con ese tipo de torneos donde no nos promocionen... Después dicen que el fútbol femenino no vende, pero cómo vamos a vender si no lo promocionan", ha subrayado la deportista venezolana.

¿Cómo es un martes después de un doblete el finde ¿es feliz, no?

Si, muy feliz, pero ya enfocada en el partido que se nos viene este jueves.

Cuánta ilusión te hace la Supercopa. ¿Cómo lo tomáis dentro del equipo?

No nos hace mucha ilusión y más con lo que conseguimos el año pasado. Tener la oportunidad de competir por un trofeo es algo muy bonito y es una competición muy bonita que sabemos lo que es ganarla, pero solo pensamos en el Levante y que es una eliminatoria de un solo partido y que está al 50-50.

¿Cómo ha sido no saber dónde se jugaba hasta hace nada? Porque a nosotros nos ha resultado muy raro.

Pues la verdad que a mí me parece una vergüenza. No te lo voy a negar. Que no se haga ningún tipo de marketing, que no se haga ningún tipo de nada con respecto a un torneo que es muy importante, porque todos lo son, y que sepamos la sede una semana antes y el horario... a mí me parece un poco vergonzoso, la verdad.

A mí también. A mí me daba la sensación de que el fútbol no le daba la importancia a esta Supercopa. Te lo digo así como lo siento yo.

Es lo mismo, la verdad es mutuo.

Es que de hecho, no se sabe la hora de la final. Ahora mismo si llegáis a la final no se sabe a qué hora jugáis.

Sí, es algo que de verdad que es penoso, que es vergonzoso, que a nosotras como futbolista nos afecta porque seguimos con el mismo tema de que el fútbol femenino no se toma en serio y nos duele porque nosotras evidentemente nos dedicamos a esto, vivimos de esto y es algo que ponemos nuestro cuerpo todos los días y nuestra alma para para dar un espectáculo, pero tampoco nos lo ponen fácil.

Claro que no. Es que por un lado ves que al fútbol español vienen estrellas internacionales como tú, que Alexia gana el 'The Best' y el Balón de Oro. Y por otro lado ves esto y dices ¿con qué parte me quedo?

La Selección de España en este momento es una de las mejores selecciones que para mí es candidata a ganar el próximo Mundial y que la Liga no sea profesional, que de paso hagan este tipo de cosas con ese tipo de torneos donde no nos promocionen... Después dicen que el fútbol femenino no vende, pero cómo vamos a vender si no lo promocionan.

El fin de semana dijiste del Atleti es sufrir y no dejamos de creer en este partido. ¿Cómo es esa filosofía del esfuerzo para conseguir éxitos digna desde dentro de lo que tú vives?

Yo creo que nosotras creemos muchísimo en el trabajo del cuerpo técnico y creemos cada una en nuestras compañeras. Yo sé que la compañera que tengo al lado no va a dejar de luchar por mí, así que lo mínimo que yo puedo hacer por mi compañera es demostrarle lo mismo. Entonces tenemos esa filosofía aquí en el club y literalmente se vive así. Nunca bajamos los brazos e intentamos dar lo mejor de nosotras hasta el final. Si el partido no hubiese terminado como terminó, evidentemente la derrota de ese tío es muy triste, pero el equipo nunca dejó de esforzarse para poder sacar el resultado y pues ahí está el premio de ese esfuerzo que hicimos.

¿Tú crees que el Levante se exigirá 'sufrir' un poquito más incluso que el final?

Contra el Levante es un partido muy bonito, es un rival que en este momento tiene una dinámica negativa, por decirlo de esa forma, que no está consiguiendo victoria en los últimos partidos, pero sabemos con eso de su potencial. Es un equipazo, tiene muchas virtudes y tendremos que dar el 100% y hasta el 120% para poder lograr estar en la final, que va a ser un partido sumamente complicado, seguro.

Son partidos del K.O. Quiero decir que puede haber prórroga penaltis si se llega a penaltis en alguna eliminatoria... Nada de 'paradinhas', ¿eh?

Bueno, lo cobro como el último, no te preocupes.

¿Alucinaste mucho cuando te anularon ese penalti contra el Sevilla?

Sí, a ver cambios de reglas, que la verdad es un error nuestro no saberlo, pero de esas cosas se aprende. Ya aprendí. Creo que todas mis compañeras aprendimos de eso y por eso el partido pasado lo cobré como lo cobré.

Es aprender y ya está. Yo que soy de pasear Madrid, ¿puede que haya visto una menina tuya en la calle Atocha?

Sí, no sé si era la calle Atocha, creo que justo al frente del Museo del Prado. Sí, estaba ahí.

Con los colores de la selección venezolana y con una expresión tuya ¿puede ser, no?

Sí, sí, correcto. Muchísima ilusión, por supuesto. Es un honor tener una una menina y bueno, que estuviese ahí en una ubicación tan buena donde pasa tanta gente... la verdad que me encantó.

¿Qué locura harías por ganar la Supercopa o qué harías?

Pues mira, si vamos ganando a diferencia de un gol y es una posibilidad de que ellas puedan hacer gol y yo sea la última persona, sería capaz de meter la mano al balón, lo bestia. Y que ahí ya se juegue la suerte.

O sea que le damos mucha importancia al título.

Nosotras vivimos de esto, de ganar títulos el año pasado ganamos ese título y sabemos lo bien que se siente ganarlo. Y es muy bonito, la verdad.

¿Qué le pides tú a este 2022?

Títulos, clasificar a Champions, mucha salud, que ninguna de mis compañeras se lesione y que sigamos creyendo en el proyecto.

El año pasado levantó el título Virginia...

Por supuesto, que Vir ya vuelva, que estuviera con nosotras. El otro día hablábamos y decíamos que creo que no sabemos si es muy buena idea que la metan porque vamos a llorar.