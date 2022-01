El Barça pasa a la final de la Supercopa, pero sufre ante un combativo Real Madrid

No se puede decir que haya habido una sorpresa enorme en el Clásico de la Supercopa de fútbol femenino. Era difícil imaginar un resultado distinto al de la victoria para el FC Barcelona, y así acabó sucediendo. Pese a ello, sí que hubo sorpresa dentro de la asombrosa normalidad del conjunto culé. El Real Madrid perdió en el minuto 91 con un gol de Alexia Putellas, pero lo hizo como nadie lo había hecho: las futbolistas de Alberto Toril mantuvieron la portería a cero en los 90 minutos de partido, algo inédito ante este Barça.

Para dimensionar el mérito de las madridistas, el segundo equipo que más aguantó fue el HB Koge, conjunto danés que tuvo durante 62 minutos la portería a cero contra el mejor equipo del mundo. Y, si hay que darle el premio a alguna futbolista por este logro, esa es Misa Rodríguez, la guardameta blanca. Si no fuese por sus decisivas intervenciones, hubiese sido imposible llegar hasta el 90 sin encajar. Poco pudo hacer para detener el remate de la actual Balón de Oro y 'The Best' en el descuento.

El Barça llega a la final

Las culés, tras cumplir su compromiso ante el Real Madrid, ya ponen rumbo hacia la final de la Supercopa, manteniendo así sus opciones para ganar un nuevo título. Esta se disputará el próximo 23 de enero a las 12:00 en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, mismo escenario del encuentro de hoy y el que se celebrará mañana entre Levante y Atlético de Madrid. La fecha y ubicación elegida no han estado exentas de polémica, ya que la sede apenas tiene capacidad para el público y la hora no acaba de convencer ni a afición ni futbolistas.