Isaki Lacuesta y Carla Simón competirán en la Berlinale 2022

Dos películas españolas competirán en la sección oficial de la Berlinale este 2022. Son Alcarràs de Carla Simón y Un año, una noche de Isaki Lacuesta. La directora catalana debutó precisamente en este certamen con Verano 1993. Fue en 2017 y la película ganó dos premios, Mejor ópera prima y el Gran Premio del jurado en la sección Generation. Ahora, Simón ha dado un salto al entrar con su segundo largometraje en la sección principal. Alcarràs es una historia rodada con payeses catalanes en una pequeña localidad catalana en torno a una familia que cultiva una extensión de melocotoneros y se reúnen para realizar la última cosecha.

Para Isaki Lacuesta esta es su primera vez en Berlín. Ha rodado en francés y español Un año, una noche, una coproducción en la que cuenta el duelo después de los atentados de la discoteca Bataclan en París. El director, ganador de dos Conchas de Oro en San Sebastián, cuenta un reparto que mezcla actores franceses como Noemí Merlant o Nahuel Pérez Biscayart con españoles como Quim Gutiérrez y Natalia de Molina, junto al debut de C Tangana. Está basada en el libro Paz, amor y Death metal, de Ramón González, superviviente del atentado que tuvo lugar en la sala de conciertos en noviembre de 2015.

Competirán en una sección oficial y diversa, como suele ser habitual en Berlín y que este año aglutina un compendio de películas descentralizadas, que coinciden en hablar de la periferia, del pueblo y lo rural, en estos tiempos post pandémicos. Entre ellas, estará el nuevo trabajo del cineasta coreano Hong Sangsoo y también de la francesa Claire Denis y la nueva de Paolo Taviani en solitario. Rimini, del austriaco Ulrich Seild, Everything will be ok de Rithy Pan. También podremos ver Call Jane, película sobre el aborto clandestino de Phillips Naggy, que se verá antes en Sundance.

Hay otro título en Berlín fuera de competición, es la ópera prima Cinco Lobitos de Alauda Ruíz de Azúa. Un drama familiar con Laia Costa, Susi Sánchez y Ramón Barea, que cuenta la historia de una madre primeriza que vuelve a casa de sus padres, un pueblo costero de Euskadi. También en la sección de cortometrajes hay un director español. Es Lois Patiño que tras su paso por Cannes, presenta en Berlín El sembrador de estrellas.

La dirección de la Berlinale ya ha confirmado que el festival se abrirá el día 10 con la película Peter von Kant, dirigida por François Ozon y considerada un tributo a Rainer Werner Fassbinder. La película, interpretada por Denis Menochet, Isabelle Adjani y Hanna Schygulla, es una versión libre de Las amargas lágrimas de Petra von Kant, estrenada en ese festival en 1972. La actriz francesa Isabelle Hupert, por su parte, recibirá el Oso de Oro de Honor del festival al conjunto de su carrera.

La Berlinale se desarrollará de forma presencial, aunque en formato reducido por imperativo de la pandemia. Solo podrán acceder a las salas de cine, cuyo aforo será de un 50 % de su capacidad y donde se exigirá el uso de mascarilla, los vacunados con la pauta completa y que presenten un test negativo de covid reciente. La sección a competición se concentrará en seis jornadas -en lugar de las diez habituales- y los premios se entregarán el día 16. En los cuatro días siguientes se repondrán las películas en sesiones abiertas al público. No habrá fiestas ni celebraciones, aunque sí se tenderá la alfombra roja para los directores, actores e invitados internacionales, que además ofrecerán las correspondientes conferencias de prensa en los seis días primeros del festival. El European Film Market (EFM), así como la sección Berlinale Talents y el World Cinema Fund, destinado a apoyar cinematografías periféricas, se celebrarán en formato exclusivamente digital.