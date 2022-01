Juancho Marqués: "He compuesto una canción titulada 'El Faro' recordando tu entrevista"

"Tengo la sensación de que hicimos un viaje juntos", le ha dicho Mara Torres a Juancho Marqués sobre la conversación que tuvieron en 'El Faro' cuando fue Gatopardo. Lo que no sabía Mara es que de ese viaje nos ha traído un regalo: "Estaba componiendo el nuevo disco en Viveiro y, haciendo una canción, me acordé de tu entrevista y he hecho un tema que se titula «El Faro»".

En esta canción colabora el cantante Iván Ferreiro y habla, según nos ha explicado, de la soledad elegida: "De ese espacio en el que estás solo, pero con voluntad de estarlo. Lo mismo que pasa cuando vas a un faro de verdad".

Juancho nos ha adelantado también algunos detalles de este nuevo proyecto. Un álbum que está haciendo a fuego lento, pero que ya tiene tanto las canciones como el título: "Se llamará 'Paraíso 39', como el nombre de la calle de Viveiro donde ocurrió todo".