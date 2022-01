El bar donde Paco Gento echaba la partida todos los días: "Muy educadamente se agachaba cuando le reconocían"

José Martínez, dueño del bar La Taberna, pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de Manu Carreño donde habló de las visitas que la leyenda del Real Madrid, Paco Gento, hacía a su restaurante. El hostelero explica que el único futbolista que ha ganado seis Copas de Europa "solía pasarse varias veces al día". Gento no fallaba a su cita por la mañana para desayunar café y cruasán a su bar favorito, a tan solo 400 metros del Santiago Bernabéu.

Por la mañana no era la única vez al día que pasaba por La Taberna ya que también acudía otro rato al mediodía y luego a la tarde a la "tertulia con los amigos". "La partida la echaba aquí hace años y luego también la jugaba en otro bar más abajo con otros amigos. Le gustaba el mus, el dominó y el tute", explicó José Martínez. Gento, poco amigo de la popularidad, "muy educadamente se agachaba cuando le reconocían". "Era una persona sumamente educada con todo el mundo, pero le agobiaba un poco que le dieran mucha coba", continuó el dueño del bar favorito del mito blanco.

Entre las anécdotas que dejó Paco Gento en La Taberna, siempre se cuenta el día que le confundieron con otra estrella del Madrid: "Un sábado por la mañana había dos un poco perjudicados que estaban ahí "que sí que es, que no, que no..." y ya uno se acerca y le dice, 'señor Puskás como me encantaba usted, ¿nos podemos hacer una foto con usted?'. Sí hombre, y se hizo una foto con ellos". Su naturalidad pese a ser historia del fútbol le hacía pasarse todos los días por este bar como un ciudadano más. "De la pescadería de al lado era prácticamente el dueño —dice entre risas Martínez— Hacía lo que quería. Paco era un enamorado de las angulas y los percebes. Lo que más hacía era coger un langostino para todos los perros que pasaban por la puerta. No había perro que pasara por la puerta que Paco no le diera un langostino, y como el pescatero era amigo suyo no pasaba nada".

La leyenda blanca del Francisco Gento falleció este martes a los 88 años de edad. El cántabro era el presidente de honor del Real Madrid jugó durante 18 temporadas con la camiseta merengue, desde 1953 a 1971, durante las cuales ganó seis Copas de Europa( el único futbolista de la historia que ha ganado), doce Ligas, dos Copas de España y una Intercontinental, entre otros trofeos.