Santiago Niño, sobre el bono joven para el alquiler: "No resuelve nada, la única vía es reducir el paro"

Ser joven es un factor de exclusión social en nuestro país, así lo advierte Cáritas en su último informe sobre las consecuencias de la pandemia de Covid. Actualmente, y de acuerdo a este informe, el 15% de los jóvenes sufre exclusión social grave, una cifra que ha aumentado en cinco puntos desde el inicio de la pandemia.

Iniciativas como el bono joven del alquiler buscan paliar esta y otras estadísticas, que mantienen a la mayoría de los jóvenes en la pobreza, sin poder tener acceso a la compra de una vivienda o incluso a su alquiler.

Pero el economista Santiago Niño, en La Ventana de Los Números, ha opinado que esta no es la mejor manera de ayudar a la juventud: “Medidas como estas no resuelven el problema de la precariedad económica de la juventud. La única forma de resolver la precariedad económica de la juventud sería reducir en vertical su tasa de paro y su tasa de subempleo, no hay otra vía”.

El problema no es el alquiler, sino la precariedad

El economista ha hecho un análisis de la situación laboral de la juventud española, sobre la que, ha bromeado, no pesa “ninguna maldición o algo diabólico”, sino que se enfrenta a un problema mucho más profundo y que va más allá de no poder pagar el alquiler.

“En países como en España, la mayor parte de la renta de la mayor parte de las personas procede del trabajo”, ha recordado. “Si en España tenemos tasas de temporalidad del 27%, si tenemos el 25% de los contratos que se realizan con menos de un mes de duración, si la mayoría de contratos de jóvenes son de horas, todo esto evidentemente vinculado con salarios en relación de cantidad de horas trabajadas y a este nivel profesional, lo que sacamos de aquí son rentas bajas”.

Niño ha lamentado que “todo el entorno económico, el modelo productivo, la estructura del PIB pesan sobre ellos de tal forma que están abocados a la precariedad”, haciendo imposible su prosperidad económica.

Ayudas al alquiler sí, pero mejores sueldos también

Aun así, tampoco rechaza la medida por completo: “No me parece ni bien ni mal, pero yo creo que esto no soluciona nada. Facilita de alguna forma que, al menos temporalmente, los jóvenes puedan hacer frente al alquiler, lo que pasa es que esto los arrendadores lo saben y puede incidir en el precio de los alquileres”.

Santiago Niño insiste, para reducir la precariedad juvenil y por lo tanto revertir el problema de la juventud como factor de riesgo de pobreza, “la única vía es reducir su tasa de paro y su tasa de subempleo, no hay otra”, y con el modelo económico actual, basado en gran medida en el sector terciario, no estamos más cerca de conseguirlo.