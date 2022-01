Be.Real, la nueva red social que irrumpe en España: "O participas o estás fuera"

“Éramos pocos y parió la abuela”, o la burra. Todo depende de la generación. Tras la irrupción de Tik Tok, una nueva red social ha aparecido en 2022 para sacar más punta de las estrategias actuales. Se trata de Be.Real, creada en Francia en 2020, y tras popularizarse en Francia ha llegado con fuerza a nuestro país. ¿Qué tiene esta aplicación distinta a las demás? Se han asomado a La Ventana nuestro compañero Pedro Pérez Perea, usuario de Be.Real, y Amaya Terrón, psicóloga clínica, para profundizar más sobre ella.

A la espera para publicar

El funcionamiento es sencillo: ahora es la aplicación la que decide cuándo publicamos. Una vez al día, Be real nos envía una notificación y, a partir de este momento, tenemos 2 minutos para compartir una fotografía hecha con nuestra cámara de selfies, y otra, con la cámara trasera. Puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar. Una vez subidas, permanecen 24 horas publicadas y, como en el resto de redes, se permiten los comentarios. Eso sí, nosotros elegimos si la publicación la verán solo nuestros amigos o todos los usuarios; o si compartimos o no nuestra geolocalización. La norma: un día, una foto.

“No es adictivo, pero te gusta ver la notificación para subir la foto. Es bastante divertido”, ha declarado Pérez. Be.Real puede pedir la fotografía en cualquier momento, y ha añadido que la aplicación no te deja ser un observador: “No te deja ser un usuario pasivo. Si no publicas tu foto no puedes ver la de tus contactos. O participas o estás fuera”. No obstante, también ha explicado entre risas que no tiene la relevancia de otras redes sociales como Instagram o Twitter: “A mí me gusta saber lo que estoy haciendo cuando me lo pide, porque hago humor con los pocos amigos agregados en Be.Real”.

Una adicción disfrazada

Este cambio de dinámica en la que la red social nos dice cuándo publicar ¿Puede hacerla más adictiva o podría, por el contrario, frenar la necesidad de publicar a todas horas? Terrón lo aclara: “En cierta forma es una intromisión a nuestra vida, tiene un componente adictivo, y modifica nuestros hábitos”. Para la psicóloga, se puede crear cierta “ansiedad” por saber cuándo tocará publicar una fotografía: “Lo que te ha provocado la ansiedad también te lo quita. Precisamente, es esa la definición de adicción”

“No funciona igual en todas las personas porque los cerebros no tienen todos la misma madurez. Los adolescentes están más expuestos porque son los que más uso hacen a las redes sociales y por tanto, más vulnerabilidad”, ha explicado Terrón.