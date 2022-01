Las películas más esperadas del Festival de Cine de Sundance

Del Festival de Sundance han salido directores como Tarantino con Reservoir dogs, Paul Thomas Anderson, que presentó allí su corto Coffee and cigarrettes, o Damien Chazelle que triunfó en Park City con Whiplash, M. Night Shyamalan, Richard Linklatter con Slacker, Wes Anderson, Aronofski presentó Pi o los Coen con Sangre fácil. Desde 1978 el actor Robert Redford abrió la cantera de Hollywood en este festival celebrado en plena estación de esquí, en Utah. Ese espíritu de amplificar a nuevos creadores y de mantener el tono indie de cine independiente sigue intacto, pero se ha acrecentado la apuesta por la igualdad y la diversidad.

No nos engañemos, también ha habido estrellas. Actores como Keanu Reeves, Ryan Reynolds, Brad Pitt o James Franco han presentado allí algunos de sus trabajos, en medio de potentes secciones de documentales y de grandes charlas donde se debate el futuro de la producción independiente. Este 2022 Sundance será online por culpa de ómicron, la variante del coronavirus que está retrasando e incluso cancelando distintos festivales y premios cinematográficos. Sundance ha sido escenario perfecto para presentar películas que marcaron, de ahí la atención que cada año pone medio mundo en este festival.

1.- Cerdita, Carlota Pereda

Carlota Pereda viene con un debut espectacular, basado en un corto homónimo que podéis ver en Filmin y que ganó el Goya. Laura Galán interpreta a Sara, una chica con sobrepeso que sufre bullying en el pueblo en el que pasa las vacaciones. "Realmente es un cuento de terror porque la protagonista sufre acoso y maltrato, pero la directora ha hecho una propuesta visual muy potente y al final el trabajo es muy luminoso. Además, todos nos podemos sentir identificados de alguna manera con Sara o con el resto de los personajes", decía la actriz Laura Galán. El largometraje se centra en la historia de venganza de esta chica, cuando llega al pueblo un secuestrador. Carmen Machi, Claudia Salas y Pilar Castro completan el reparto de la única película española que estará en este festival. Eso sí, Sundance da visibilidad al cine latino, con Utama, del director boliviano Alejandro Loayza Grisi y la chilena Francisca Alegría con La vaca que cantó una canción hacia el futuro. O el mexicano Juan Pablo González con Dos Estaciones.



2.- Hatching, Hannah Bergholm

El terror siempre tiene un hueco en el certamen. Este año hay ya mucha expectación por ver esta película finlandesa que dirige Hannah Bergholm y que cuenta la historia de otra joven obsesionada con el cuerpo y llena de complejos, que escribe en un blog. Un día recibe la visita de un pájaro moribundo. Una fábula sobre los miedos femeninos. También habrá terror en la canadiense Babysitter, de Monia Chokri, que cuenta el calvario de un tipo después de que un chiste sexista suyo se haya hecho viral. Otro título de género este año es Fresh, de Mimi Cave, sobre los horrores de las relaciones modernas vistos desde la perspectiva de una joven mujer luchando por superar los inusuales apetitos de su nuevo novio. Por último, la danesa Gæsterne, de Christian Tafdrup, sobre una familia enfrentándose a una Navidad.

3.- We Need To Talk About Cosby, W. Kamau Bell

Toda la propuesta documental es, de nuevo, muy potente con títulos como Princess, sobre Lady Di, con Asif Kapadia detrás, Nothing Compares, el biopic de la cantante Sinéad O’Connor, Lucy y Desi, documental sobre Lucile Ball dirigido por Amy Poehler, o La guerra civil, debut en la dirección de la actriz Eva Longoria. En él trata la rivalidad entre los icónicos boxeadores Oscar de la Hoya y Julio César Chávez de la década de los 90 provocó una división cultural entre los mexicanos y los mexicano-estadounidenses. El que más morbo nos da es la docuserie de cuatro capítulos sobre Bill Cosby, acusado de haber drogado y abusado de una exjugadora de baloncesto. La película seguirá su caso, así como la dificultad de abordar el tema para las personas negras que se fueron empoderadas por su trabajo.

4.- 892, Kwame Kwei-Armah

Protagonizado por John Boyega es un drama escrito por el aclamado dramaturgo Kwame Kwei-Armah basado en un artículo de 2018, sobre un veterano de guerra que sufre diversos traumas al reintegrarse en la vida normal. Es una de las películas de competición junto con Alice. Una historia basada en hechos protagonizada por Keke Palmer como una esclava que descubre que lo que ella pensó que era el siglo XIX es en realidad la década de 1970. De temática racial también está Master, un thriller sobrenatural sobre mujeres de color que experimentan una inquietud en un lugar predominantemente colegio blanco de Nueva Inglaterra. Por último, nos queda citar Emergencia, de Carey Williams, donde un grupo de estudiantes universitarios negros y latinos están atrapados en una fiesta.

5.- Sharp Stick, Lena Dunham

Es una de las películas más llamativas esta edición, no tanto por su temática como por quién está detrás. La niña mimada de la ficción indie en Estados Unidos, Lena Dunham. Con la actriz Jennifer Jason Leigh cuenta la historia de una joven que mantiene una relación tóxica con un hombre mayor. “Esta historia es increíblemente personal para mí y una continuación de la misión de mi carrera de crear un diálogo libre sobre las complejidades de la sexualidad femenina y darle la vuelta a la idea de la protagonista femenina ‘agradable’”, decía la creadora de Girls en la presentación del festival.

6.- When you finish saving the world, Jesse Eisenberg

Protagonizada por Julianne Moore, When you finish saving the world es el debut del actor Jesse Eisenberg, protagonista de La Red Social. En él cuenta una historia familiar de adolescencia y maternidad. Otro debut este año en la dirección es el de la cómica Tig Notaro, a la que habíamos visto en televisión, creado sus propias series, y hasta dirigiendo cortometrajes. Am I Ok? es su primer largometraje con Dakota Johnson, que hace doblete en el festival, ya que también protagoniza una de las películas en competición, Cha Cha Real Smooth, de Cooper Raiff. Lucy y Jane han sido mejores amigas toda la vida, pero cuando Lucy se embarca en un viaje personal, su amistad, y su esencia, se pondrán a prueba.

7.- Call Jane, Phyllis Nagy

Elizabeth Banks, Kate Mara, Sigourney Weaver protagonizan este drama sobre el aborto. En Call Jane vemos a una mujer casada con un embarazo no deseado vive en una época en la que no puede tener un aborto legal, por lo que trabajará con un grupo de mujeres para encontrar ayuda. No es la única película que versa sobre el aborto, también se verá El acontecimiento, de Audrey Diwan, la película ganadora en el Festival de Venecia que adapta la novela de Annie Ernaux. También va a estrenar Sundance The Janes, un documental de las directoras Tia Lessin, Emma Pildes que cuenta el arresto de siete mujeres que formaban parte de una red clandestina que ayudaba a abortar de manera segura a las mujeres.