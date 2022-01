Bravo por el Supremo

El Tribunal Supremo valida los indultos que el Gobierno concedió a los dirigentes condenados del "procés", después de que permaneciesen en prisión largo tiempo. O lo que es lo mismo, rechaza los recursos de tres partidos --PP, Vox, Ciudadanos- y otras entidades contra esas medidas de gracia. La razón es clara, sencilla y terminante: carecían de legitimidad suficiente para recurrir. Porque carecen de un interés legítimo directo y material en el asunto. No ostentan la cualidad de víctimas específicas y solitarias de los delitos cometidos. Los magistrados tienen un mérito especial en este caso. Porque había un ambiente espeso en el tribunal. Algunos consideraban que los indultos del Gobierno enmendaban la plana a la Justicia. Cuando en realidad, sentencias y medias de gracia juegan en planos distintos: las condenas versan sobre el quebranto de la ley. Los indultos operan desde la utilidad pública. En esta ocasión, para rebajar la tensión de la sociedad catalana. Otro mérito. Los magistrados seguramente sabían que ni los reos ni sus partidos les aplaudirán: eso no entra en el cálculo de sus beneficios futuros. Como siempre, que cada cual opine como verdaderamente piense. Pero si es posible, que nadie olvide la realidad. Y la realidad es que los indultos han actuado como un sedante. Cataluña sigue teniendo problemas irresueltos (¡y quién no!). Pero el paisaje diario es ahora más habitable, más sensato, menos polarizado. Contribuyendo a desjudicializar el caso, el Supremo presta ahora un servicio a la interpretación flexible de la ley. Y de rebote, a la paz social.