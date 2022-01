Unai Sordo: "Es muy difícil que los grupos de la investidura no avalen esta reforma laboral"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha sido entrevistado este jueves en Hora 25 en plenas negociaciones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios para la ratificación o no de la reforma laboral pactada con los agentes sociales.

Sordo ha comentado a Aimar Bretos que considera que "es muy difícil que los grupos de la investidura no avalen esta reforma laboral" y ha explicado que no le importa qué grupos voten la medida, aunque cree que el acuerdo está "en las antípodas" de lo que defiende Ciudadanos.

Con cierta preocupación desde el momento en que parece que se cuestiona la entrada en vigor de una reforma que va a ser beneficiosa para los trabajadores y trabajadoras pero también tengo la seguridad de que 15 días son muchos días y la política se mueven en términos de sobreactuación. Es muy difícil que los grupos de la investidura no avalen esta reforma laboral.

Estoy inquieto e intranquilo. Hay partidos que no dejan margen para la vuelta atrás pero con tranquilidad porque hay mucho terreno por recorrer. esta convalidación no es una norma de punto final de la legislatura en materia laboral. Muchas propuestas son razonables y compatibles con plantear en una segunda fase medidas que hay que seguir negociando en el país.

La patronal dice esto de un perímetro del acuerdo que hemos alcanzado. Somos corresponsables del acuerdo y pedimos a los grupos que convaliden este acuerdo. Hay muchas materias que se han quedado fuera y es posible continuar en el diálogo social.

Esto no hay que afrontarlo en clave de tragar. Hemos llegado a un acuerdo y tiene toda la legitimidad del mundo. Pedimos que se ratifique esto y continuemos con nuestra hoja de ruta y otras materias que se puedan incorporar.

El Gobierno nos dice que esto está delicado, pero no sería razonable que no se aborde el problema de fondo, que es que un millón y pico de personas pasen a tener contratos indefinidos. Estamos hablando de eso. Pedimos que avalen esta reforma, que es una mejora de los derechos de la gente y que consolida una política laboral distinta a la de otras crisis y que está dando mejor resultado. No parece sensato que ningún partido pretenda descolgarse.

Nosotros hemos hecho un acuerdo que es un buen acuerdo y por mi parte como si lo vota todo el Congreso. Está en las antípodas de lo que ha planteado Ciudadanos. Si se convierten a la causa, bienvenidos. Edmundo Bal puede votar que sí con todo el derecho del mundo.

(Sobre ERC y su postura) La sensación de que hay quien piensa más en los próximos escenarios electorales que en qué hacemos con el escenario laboral en España. Me parece peligroso que la política de izquierdas piense más en sus problemas que en los de la gente. Llama la atención una lógica tan electoralista como el mensaje sobre Yolanda Díaz. Es surrealista que ante esto se oponga una cuestión que es metapolítica y se escapa de mi ámbito.

A esta legislatura le quedan dos años y a esta vida le quedan siglos. La regulación laboral va a cambiar mucho. CEOE, al igual que UGT y CCOO es corresponsable de este acuerdo pero no puede estar pensando en una ley final con lo que cambian los estatutos y lo que cambian las empresas.

Entiendo que dentro de la lógica en el PNV, alguna garantía de reforzamiento del marco autonómico de convenios colectivos sea una bandera que coja este partido.

(Sobre las bajas de padres con hijos contagiados) Este es un problema enorme. Tendría que existir alguna forma para hacer frente a una situación que están teniendo miles de familias en este país para poder coger algún tipo de baja para cuidar a los niños. Tenemos un serio problema en este terreno.

Hay mucha gente que está cogiendo bajas para mantener las cuarentenas, pero precipitar las altas no tiene que ser la salida. Dar el alta y dar la baja no es un acto administrativo, sino que tiene que responder a una lógica sanitaria.